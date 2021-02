Probabili formazioni Atalanta Napoli/ Quote, pochi dubbi per Gasperini!

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà solo oggi alle ore 18.00 e tra le mura del Gewiss Stadium la sfida della 23^ giornata della Serie A tra Atalanta e Napoli: andiamo allora a conoscere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni del big match. Siamo infatti ben curiosi di scoprire dubbi e scelte dei tecnici per una delle sfide più attese del turno e in primis quelle di Gennaro Gattuso. Il club campano infatti sta vivendo un momento complicatissimo: anche oggi la lista degli assenti è davvero molto lunga e se è vero che solo 7 giorni fa i partenopei hanno avuto la meglio sulla Juventus nell’ultima di campionato, pure va detto che in settimana il Napoli ha subito un doloroso KO in Europa league.

Appare invece decisamente in condizione la Dea di Mister Gasperini: un solo assente annunciato e parecchi giocatori in forma, chiamati oggi a segnare la vittoria numero 12 della stagione nerazzurra. Andiamo allora a controllare da vicino quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Atalanta e Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Considerato il contesto complicato che sta vivendo il club campano, non ci sorprende che alla vigilia il favore del pronostico sia per la Dea. Il portale di scommesse Snai per l’1×2 del match ha segnato a 1.85 la vittoria dell’Atalanta oggi, contro il più alto 4.00 fissato per il successo del Napoli: il pareggio pagherà la posta a 3.85.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI

LE MOSSE DI GASPERINI

Come accennato prima, Giampiero Gasperini si presenta all’appuntamento della 23^ giornata di Serie A vantando una rosa praticamente al completo: non sarà complicato fissare il consueto 3-4-2-1. Partendo dalla difesa va detto subito che oggi rivedremo dopo un turno di stop Toloi: il difensore sarà dunque titolare annunciato al fianco di Romero e Djimsiti, con Gollini che invece presiederà lo spazio tra i pali. Per il centrocampo, come già riferito ieri, sarà assente annunciato Hans Hateboer, ma ritroveremo pronto dal primo minuto Maehle, che ha ormai superato il taglio al piede che lo tormentava da giorni: il reparto sarà poi completato da De Roon e Freuler. Per l’attacco ricordiamo che è ballottaggio tra Luis Muriel e Zapata per il ruolo di prima punta: grazie al gol segnato pochi giorni fa contro il Cagliari è l’attaccante colombiano appena favorito. Il reparto sarà completato poi da Pessina e Ilicic, ma non scordiamo che in panchina scalpitano Malinovski. Pasalic e Miranchuck.

LE SCELTE DI GATTUSO

Notizia dell’ultima ora che fa sorridere i fan azzurri, è il ritorno a disposizione di Koulibaly e Ghoulam, dichiarati “guariti” dal coronavirus e dunque formalmente schierabili nelle probabili formazioni di Atalanta Napoli: è tutto da vedere però se Gattuso potrà effettivamente far affidamento su di loro dal primo minuto, visto il lungo stop. Alla vigilia del match pensiamo che per i due difensori possa essere solo panchina, almeno all’inizio: di conseguenza sarà spazio per Mario Rui, Rrahamani, Maksimovic e Di Lorenzo ancora dal primo minuto in difesa. Per il centrocampo a due segnaliamo che oggi dovrebbe essere posto dal primo minuto per Fabian Ruiz e Bakayoko, ma che dalla panchina rimangono a disposizione ancora Lobotka e Elmas. Dei due poi proprio il trequartista macedone rischia la maglia da titolare ma non già a centrocampo ma in attacco, come sostituto di Politano, che ha rimediato un brutto colpo al costato nell’ultimo impegno di Europa league. In avanti in ogni caso sarà poi posto per Zielinski sulla trequarti e per Insigne come esterno offensivo: prima punta Osimhen, anche se il bomber pare ancor lontano dalla condizione ottimale.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Muriel All. Gasperini.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahamani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, F Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen All. Gattuso



