Probabili formazioni Atalanta Napoli/ Quote, problemi per entrambe (Coppa Italia)

Con le probabili formazioni di Atalanta Napoli parliamo della semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020-2021: si gioca al Gewiss Stadium mercoledì 10 febbraio, calcio d’inizio alle ore 20:45 per una partita che riparte dallo 0-0 dell’andata, quando era successo davvero poco. I partenopei dunque sarebbero in finale pareggiando con gol, ma si gioca a Bergamo e la Dea appare favorita, anche perché il Napoli in campionato sta viaggiando a scartamento ridotto e sabato ha incassato una pesante sconfitta sul campo del Genoa, allontanandosi ancor più dalla zona che qualifica alla prossima Champions League.

Non che gli orobici stiano facendo troppo meglio: in vantaggio di tre gol nel primo tempo, si sono fatti incredibilmente rimontare dal Torino e nel finale hanno anche rischiato di perdere. Stiamo dunque parlando di due squadre che hanno anzitutto bisogno di ritrovarsi: arrivare in finale di Coppa Italia sarebbe un ottimo modo per rilanciare le proprie ambizioni anche in campionato, e allora vedremo quello che succederà questa sera. Nel frattempo, mentre aspettiamo che si giochi, proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco leggendo insieme le probabili formazioni di Atalanta Napoli.

DIRETTA ATALANTA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Napoli, come tutte le partite della Coppa Italia, sarà trasmessa sulla televisione di stato: in questo caso l’appuntamento è su Rai Uno, canale che naturalmente sarà disponibile anche in alta definizione e che vi darà la possibilità di seguire la semifinale di ritorno anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e servendovi di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone per visitare il sito o la app ufficiali di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI

LE SCELTE DI GASPERINI

Gian Piero Gasperini, per Atalanta Napoli, dovrà presumibilmente fare a meno di Hateboer e Maehle, che non c’erano sabato e sono in condizioni precarie: senza di loro la faccenda diventa complessa sugli esterni, dove la soluzione sarebbe quella di lanciare Ruggeri come già visto contro il Torino. Questo a destra, mentre a sinistra Gosens sarà chiaramente confermato; il danese comunque potrebbe farcela, in difesa Djimsiti dovrebbe tornare titolare al posto di Toloi con la conferma, davanti a Gollini, di Cristian Romero che è guarito dal Coronavirus e di Palomino. Per quanto riguarda l’attacco, la staffetta tra i due colombiani dovrebbe premiare Duvan Zapata che è anche un ex della partita; alle sue spalle possono partire Ilicic e Malinovskyi, senza però dimenticarsi di Pessina e Pasalic mentre il nome a sorpresa sarebbe quello di Aleksey Miranchuk, più che altro perché abbiamo visto che il russo sia ancora indietro nelle gerarchie di Gasperini.

I DUBBI DI GATTUSO

Sicuramente in vista di Atalanta Napoli è Gennaro Gattuso ad avere più problemi: Koulibaly è positivo al Coronavirus e Manolas dovrà stare ai box per almeno tre settimane. Di conseguenza, la coppia difensiva davanti a Meret (favorito su Ospina) è formata con Rrahmani e Nikola Maksimovic, sugli esterni invece dovrebbe esserci spazio per Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo, la buona notizia è quella del recupero di Fabian Ruiz: da vedere se lo spagnolo sarà subito titolare, eventualmente il suo posto lo prenderà Elmas con Bakayoko che farà il perno centrale e Zielinski che completerà la mediana, dunque ad andare in panchina dovrebbe questa volta essere Demme. Andiamo poi all’attacco: l’ex Petagna è ancora favorito per il posto da prima punta con Osimhen che lo insidia, sulle fasce laterali Lozano e Lorenzo Insigne sono in vantaggio su Politano, che pure sta continuando a segnare con buona regolarità, e lo stesso Zielinski che eventualmente potrebbe essere impiegato come esterno tattico in una strategia diversa da parte del suo allenatore.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, C. Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Pessina; D. Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ni. Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, T. Bakayoko, Zielinski; Lozano, Osimhen, L. Insigne. Allenatore: Gennaro Gattuso



