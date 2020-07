Probabili formazioni Atalanta Napoli/ Quote, tornano Demme e Zielinski (Serie A)

Con le probabili formazioni di Atalanta Napoli ci addentriamo ancor più nel big match della 29^ giornata in Serie A 2019-2020: al Gewiss Stadium si gioca alle ore 19:30 di giovedì 2 luglio, e si tratta di una sorta di resa dei conti per il quarto posto. Chiaramente la Dea è in ampio vantaggio, avendo risolto anche la pratica Udinese che rischiava di complicarsi; gli orobici non conoscono pause e continuano a macinare gioco e gol (sono diventati 80 in campionato), sognano anche di vincere la Champions League (più avvicinabile con gare secche) e hanno dunque piena fiducia in questa partita interna contro il Napoli. Che però non va sottovalutato, perché ha vinto la Coppa Italia e, grazie al 3-1 sulla Spal, ha ottenuto il quinto successo consecutivo in Serie A minacciando di sorpassare la Roma in quinta posizione. Vediamo allora in che modo i due allenatori intendono presentare le loro squadre sul terreno di gioco, facendo una valutazione approfondita di quelle che sono le probabili formazioni di Atalanta Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai, tra le altre, ha tracciato un pronostico per Atalanta Napoli e ci ha detto che la partita è in equilibrio: la Dea parte comunque favorita con un valore di 2,15 volte la somma che deciderete di mettere sul tavolo, contro il 3,25 che accompagna invece il segno 2 su cui puntare per il successo dei partenopei. L’eventualità del pareggio è identificata dal segno X: in questo caso il vostro guadagno con questo bookmaker corrisponderebbe a 3,55 volte quanto avrete investito.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI

GLI 11 DI GASPERINI

Dalle probabili formazioni di Atalanta Napoli dobbiamo togliere il nome di Malinovskyi: l’ucraino è squalificato, dunque una soluzione in meno sulla trequarti per Gian Piero Gasperini. Che a questo punto ha due alternative: rilanciare dal primo minuto Ilicic, che dovrebbe aver recuperato, oppure avanzare la posizione di Pasalic che però in questa stagione ha giocato prevalentemente come centrale di centrocampo, e per questa partita rimane in ballottaggio con Freuler e De Roon. Sicuramente ci sarà Alejandro Gomez, mentre la doppietta di Muriel alla Dacia Arena mette in crisi il suo allenatore, comunque intenzionato a far partire l’ex Duvan Zapata dal primo minuto; in difesa invece il ballottaggio è tra Caldara, Toloi e Djimsiti perché Palomino è rimasto fuori domenica sera e dovrebbe tornare titolare, a fare panchina in questa occasione potrebbe essere l’ex Milan che tre anni fa aveva realizzato un’incredibile doppietta contro il Napoli. In porta ovviamente ci sarà Gollini, sugli esterni Castagne (che piace molto ai partenopei) potrebbe nuovamente prendere il posto di Hateboer a destra, dall’altra parte conferma ovvia per Gosens.

LE SCELTE DI GATTUSO

Gennaro Gattuso perde invece Allan per Atalanta Napoli: a centrocampo dunque viene confermato Fabian Ruiz autore di due assist contro la Spal, ma tornano titolare i due che, essendo diffidati, sono stati lasciati fuori domenica. Si tratta di Demme, che si riprende il posto davanti alla difesa, e Zielinski che qualche tempo fa era stato autore di uno splendido gol contro la Dea; alle loro spalle in difesa avremo nuovamente Nikola Maksimovic in luogo di Manolas, con la conferma di Koulibaly e dei due terzini che dunque saranno Di Lorenzo e Mario Rui. Potrebbe cambiare il portiere: l’ultima è stata di Meret, ma Gattuso aveva già fatto ampiamente capire che, almeno fino al termine della stagione, il suo titolare sarebbe stato Ospina, pronto a rientrare in quella che è una partita di cartello. Per quanto riguarda il tridente offensivo, sembra ballare soltanto una maglia: quella di esterno destro, con Politano che parrebbe favorito su Callejon. Lorenzo Insigne sarà titolare a sinistra, mentre Mertens dovrebbe avere la meglio su Milik per giocare come prima punta, prevista eventualmente la staffetta con il polacco.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, A. Gomez; D. Zapata

A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Sutalo, Caldara, Bellanova, Hateboer, Tameze, E. Colley, Pasalic, Czyborra, Muriel

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: Malinovskyi

Indisponibili: –

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Ni. Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, L. Insigne

A disposizione: Meret, Karnezis, Hysaj, Manolas, Luperto, Ghoulam, Elmas, Lobotka, Callejon, Younes, Milik, F. Llorente, Lozano

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: –

Indisponibili: Allan



