Probabili formazioni Atalanta Olympiacos/ Diretta tv, finto centravanti per Gasp?

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA OLYMPIACOS: CHI GIOCA A BERGAMO?

Con le probabili formazioni di Atalanta Olympiacos andiamo a parlare della partita che si gioca per l’andata dei playoff di Europa League 2021-2022: squadre in campo alle ore 21:00 di giovedì 17 febbraio, al Gewiss Stadium la Dea, reduce dal beffardo pari contro la Juventus, riprende la sua stagione europea ma rispetto all’autunno ha cambiato coppa, perché a differenza delle due stagioni precedenti non è riuscita a superare il suo girone di Champions League e dunque ha dovuto “retrocedere” in Europa League, dove ha le possibilità di arrivare in fondo al netto della programmazione.

Diretta/ Juventus Atalanta Primavera (risultato finale 1-2): decisivo Sidibe!

Ricordiamo che l’Atalanta ha avuto le sue occasioni, ma non le ha sfruttate; sfortunata nel doppio confronto con il Manchester United, ha mancato la qualificazione agli ottavi contro il Villarreal. Vedremo allora cosa succederà giovedì sera, contro una squadra greca che comunque è assolutamente abbordabile; mentre aspettiamo che arrivi il momento di giocare, possiamo fare una breve analisi sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, andando a leggere in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Atalanta Olympiacos.

Diretta/ Atalanta Juventus (risultato finale 1-1): Malinovskyi, poi Danilo!

DIRETTA ATALANTA OLYMPIACOS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Atalanta Olympiacos sarà trasmessa in chiaro su Tv8, ma anche sui canali della televisione satellitare, come del resto tutte le partite di Europa League: dunque nel secondo caso appuntamento riservato agli abbonati, che potranno seguire il match anche con il servizio di diretta streaming video garantito da Sky Go. La mobilità è una possibilità che compete anche a DAZN, altra piattaforma che manda in onda la programmazione di Europa League: potrete in questo caso avvalervi anche di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS/ Diretta tv: Musso e Palomino grandi assenti

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA OLYMPIACOS

LE SCELTE DI GASPERINI

Per Atalanta Olympiacos il tema in casa orobica riguarda il valore che viene dato all’Europa League: in questo momento Gian Piero Gasperini considera probabilmente più importante la rincorsa al quarto posto in campionato, e dunque possiamo aspettarci qualche seconda linea in campo giovedì. In porta ci sarà comunque Musso, che ha saltato la Juventus per squalifica; ancora indisponibile Palomino, avremo quindi una difesa con Toloi e Djimsiti a fare compagnia a Demiral, ma a centrocampo le cose potrebbero cambiare con Koopmeiners riportato in mediana per fare compagnia a De Roon, e due esterni che potrebbero essere Maehle e Giuseppe Pezzella (almeno uno dei due potrebbe essere titolare). Rispetto a domenica sera poi attenzione a Pessina, che è partito dalla panchina: il campione d’Europa dovrebbe essere in campo a tutti gli effetti e con lui ci sarebbe anche Malinovskyi, autore del gol della speranza ma inizialmente sacrificato. Come prima punta, si potrebbe puntare su un finto centravanti per dare fiato a Muriel: in questo senso Mihaila e Boga sono i principali indiziati.

GLI 11 DI PEDRO MARTINS

Per Atalanta Olympiacos Pedro Martins punta sul 4-3-3: in porta c’è l’ex Siviglia Vaclik, la difesa dovrebbe prevedere Papastathopoulos e Manolas (entrambi ben conosciuti) al centro con Lala e Reabciuk come terzini di spinta, ad aiutare un centrocampo nel quale il riferimento dovrebbe essere Mady Camara, schierato da perno con il supporto delle due mezzali Bouchalakis e M’Vila. Interessanti le scelte che verranno prese per il reparto avanzato: Tiquinho Soares, già visto nel Porto, può lasciare spazio a El Arabi in una ideale staffetta rispetto al campionato, il veterano francese Valbuena potrebbe avere la maglia da titolare come laterale destro mentre sull’altro versante il favorito potrebbe essere ancora Masouras, anche se si deve guardare dalla forte concorrenza di Onyekuru. Anche qui, dipenderà molto da come Pedro Martins e l’Olympiacos intenderanno affrontare questo playoff di Europa League…

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA OLYMPIACOS!

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Mahele, Koopmeiners, De Roon, Giu. Pezzella; Malinovskyi, Pessina; Mihaila. Allenatore: Gian Piero Gasperini

OLYMPIACOS (4-3-3): Vaclik; Lala, Papastathopoulos, Manolas, Reabciuk; Bouchalakis, M. Camara, M’Vila; Valbuena, El Arabi, Masouras. Allenatore: Pedro Martins



© RIPRODUZIONE RISERVATA