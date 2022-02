Probabili formazioni Atalanta Olympiacos/ Quote, Pasalic scala a centrocampo?

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA OLYMPIACOS: CHI GIOCA AL GEWISS STADIUM?

Con le probabili formazioni di Atalanta Olympiacos vogliamo parlare delle scelte dei due allenatori per l’andata dei playoff di Europa League. Purtroppo la Dea si ritrova in questa competizione dopo essere stata eliminata nel girone di Champions League, perdendo la sfida decisiva in casa contro il Villarreal: grande occasione sfumata, ma ora Gian Piero Gasperini potrebbe onorare l’Europa League provando ad arrivare in fondo a un trofeo che sarebbe certamente di straordinario prestigio nella bacheca di una società come quella orobica, al netto delle premesse sulla stagione.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA OLYMPIACOS/ Diretta tv, straordinari per Luis Muriel?

L’Olympiacos dal canto suo è arrivato secondo in un girone vinto dall’Eintracht, e nel quale ha superato Fenerbahçe e Anversa; attenzione ai greci che hanno sicuramente una squadra di qualità e che è abituata a giocare in questi contesti, dunque potrebbe rappresentare una mina vagante non da poco. Aspettando che arrivi il momento della partita, proviamo a capire in che modo le due squadre potrebbero essere schierate sul terreno di gioco del Gewiss Stadium, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Atalanta Olympiacos.

Diretta/ Juventus Atalanta Primavera (risultato finale 1-2): decisivo Sidibe!

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a scoprire cosa ci dicono le quote che l’agenzia Snai ha emesso per un pronostico su Atalanta Olympiacos. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma pari a 1,45 volte quanto messo sul piatto; con l’ipotesi del pareggio regolata dal segno X la vostra vincita ammonterebbe a 4,50 volte la giocata, infine con il segno 2 per il successo della squadra ospite avreste in tasca una somma che equivale a 6,50 volte l’importo investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA OLYMPIACOS: LE SCELTE DEI MISTER!

I DUBBI DI GASPERINI

Senza Duvan Zapata, in Atalanta Olympiacos Gasperini potrebbe anche decidere di far riposare Muriel: la soluzione sarebbe quella del falso nove, da capire chi potrebbe giocare davanti a tutti ma potrebbe toccare a Mihaila o Malinovskyi, a quel punto Pasalic agirebbe come trequartista con anche Boga che rientra nelle possibilità. Da capire, perché anche senza i due colombiani le soluzioni non mancano; Pasalic tra l’altro potrebbe anche scalare a centrocampo e sostituire Freuler almeno inizialmente, in questo modo ci sarebbe turnover anche per il regista svizzero mentre verrebbe confermato De Roon. In difesa si va per la conferma del trio Toloi-Demiral-Djimsiti ma occhio al giovane Scalvini o all’arretramento del già citato De Roon, possibile alternanza su entrambe le fasce con Maehle e Giuseppe Pezzella pronti a prendere il posto di Hateboer e Zappacosta. Infine la porta, dove giocherà Musso che ha saltato per squalifica la trasferta sul campo della Juventus

Diretta/ Atalanta Juventus (risultato finale 1-1): Malinovskyi, poi Danilo!

GLI 11 DI PEDRO MARTINS

Idee certamente più chiare per Pedro Martins a poche ore da Atalanta Olympiacos: l’allenatore dei greci dovrebbe puntare su un 4-3-3 con le due vecchie conoscenze Papastathopoulos e Manolas a proteggere i portiere Vaclik, e due terzini che sarebbero Lala e Reabciuk. A centrocampo la trama del gioco sarà nei piedi del capitano Bouchalakis: lui o Mady Camara in posizione di perno centrale, con M’Vila, lui pure passato dall’Italia pur senza lasciare troppe tracce, che completerà la zona mediana del campo. Avremo poi un tridente offensivo nel quale, rispetto alla vittoria di campionato sull’Aek Atene, El Arabi dovrebbe tornare titolare come prima punta mandando Tiquinho Soares in panchina; a destra il ballottaggio è tra Aguibou Camara e Rony Lopes, mentre a sinistra Masouras dovrebbe essere regolarmente in campo anche se Onyekuru rappresenta una valida alternativa.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA OLYMPIACOS

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pasalic, Giu. Pezzella; Malinovskyi, Pessina; Mihaila. Allenatore: Gian Piero Gasperini

OLYMPIACOS (4-3-3): Vaclik; Lala, Papastathopoulos, Manolas, Reabciuk; A. Camara, Bouchalakis, M’Vila; Rony Lopes, El Arabi, Masouras. Allenatore: Pedro Martins



© RIPRODUZIONE RISERVATA