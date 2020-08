Probabili formazioni Atalanta Psg/ Diretta tv: fuori Gollini e Ilicic, ma Tuchel…

Atalanta Psg si giocherà domani sera alle ore 21.00, quando le due formazioni scenderanno in campo a Lisbona per dare vita al primo quarto di finale in gara secca di Champions League. C’è grandissima attesa attorno a questa partita che in ogni caso sarà un evento storico per i nerazzurri bergamaschi, dunque andiamo subito a curiosare nelle probabili formazioni di Atalanta Psg. Eravamo rimasti a cinque mesi fa, alla grande impresa di Valencia firmata da Josip Ilicic che oggi sarà il grande assente per la Dea, ma in gara secca tutto è possibile e il peso delle aspettative è tutto sulle spalle del Paris Saint Germain, che a marzo aveva eliminato il Borussia Dortmund e adesso sta cercando per l’ennesima volta la Coppa che ancora manca ai francesi per entrare definitivamente nell’élite del calcio europeo. Detto questo, spazio allora a tutte le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Atalanta Psg.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ATALANTA PSG

Ricordiamo nel frattempo che ci sarà una ampia copertura in diretta tv per Atalanta Psg, che sarà visibile in chiaro su Canale 5 oltre che sui canali satellitiari di Sky per gli abbonati. Di conseguenza raddoppierà anche la possibilità della diretta streaming video, garantita a tutti tramite Mediaset Play ed in più per gli abbonati tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA PSG

LE SCELTE DI GASPERINI

Eccoci dunque ad analizzare che cosa farà Gian Piero Gasperini per le probabili formazioni di Atalanta Psg. Abbiamo già accennato all’assenza di Ilicic, l’altro grande assente nerazzurro sarà Gollini e di conseguenza fra i pali della porta della Dea ci sarà Sportiello, che sarà protetto dalla classica retroguardia a tre formata da Toloi, Palomino e Djimsiti, con Caldara prima alternativa. Anche a centrocampo tre maglie su quattro sono fuori discussione, cioè quelle di De Roon e Freuler nella coppia mediana centrale più Gosens esterno sinistro, mentre a destra potrebbe esserci un ballottaggio Hateboer-Castagne, con il primo che tuttavia appare favorito per la maglia da titolare. Infine in attacco sono naturalmente intoccabili Duvan Zapata come prima punta (con Muriel solito jolly dalla panchina) e il Papu Gomez sulla trequarti, dove al fianco del capitano ci sarà posto anche per uno fra Malinovskyi e Pasalic, con l’ucraino che sembra favorito.

LE MOSSE DI TUCHEL

Qualche dubbio resta anche sulla sponda parigina delle probabili formazioni di Atalanta Psg, tuttavia è chiaro che Thomas Tuchel ha una rosa che permette di supplire ad ogni assenza, o quasi. In attacco ad esempio è squalificato Di Maria e Mbappé non è ancora certo di giocare dal primo minuto? Pazienza, il tridente offensivo del Paris Saint Germain sarebbe comunque formato da Neymar, Icardi e Sarabia, con quest’ultimo che si farà da parte se il giovane francese ce la dovesse fare. A centrocampo Marquinhos va verso la conferma come mediano, mentre Herrera è pronto a rilevare l’infortunato Verratti e il terzetto titolare dovrebbe essere completato da Gueye. Infine resta qualche dubbio anche in difesa, in particolare per quanto riguarda i due terzini Kehrer a destra e Bernat a sinistra, mentre in mezzo ecco Thiago Silva e Kimpembe centrali di difesa a protezione della porta difesa da Keylor Navas.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata. All. Gasperini.

PSG (4-3-3): Navas; Kehrer, T. Silva, Kimpembe, Bernat; Gueye, Marquinhos, Herrera; Sarabia, Icardi, Neymar. All. Tuchel.



© RIPRODUZIONE RISERVATA