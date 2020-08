Probabili formazioni Atalanta Psg/ Quote, Tuchel punta su Neymar e Icardi in attacco

Si giocherà questa sera alle ore 21.00 e tra le mura dell’Estadio da Luz di Lisbona il match valido per i quarti di finale di Champions League tra Atalanta e Psg, le di cui probabili formazioni sono ora sotto esame. Siamo infatti impazienti di conoscere quali saranno le mosse di Gasperini come di Tuchel per le probabili formazioni di Atalanta Psg e in particolare modo delle scelte che farà il tecnico francese, che pure si presenta al grande evento con qualche defezione di troppo. Alla vigilia del big match infatti il tecnico francese sa di non poter contare sull’infortunato Verratti come dello squalificato Di Maria e il suo gioiello Kylian Mbappè difficilmente potrà venir arrischiato: pure è chiaro che l’allenatore ha una rosa che gli permette di supplire ad ogni assenza o quasi, e certo si presenterà questa sera a Lisbona, con uno schieramento di tutto rispetto. Anche perchè anche in casa parigina si è ben consci del valore dell’Atalanta, tra le formazioni più in forma nel post lockdown, e che pure sarà in campo più che mai motivata a raggiungere un nuovo storico traguardo per la propria storia. Tuchel, fresco vincitore della Coppa di Lega, dunque non vuole correre il rischio di sottovalutare l’avversario e di mancare ancora una volta uno degli obbiettivi primi del club che è la Champions League. Ci attenderà dunque questa sera una partita bollente, piena di protagonisti: andiamo allora a controllare da vicino quali sarai le ultime mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Atalanta Psg.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché la Dea in questa stagione abbia compiuto meraviglie in Europa e in casa, come nel pre e post lockdown, pure alla vigilia di questo quarto di finale di Champions League non gode del favore del pronostico. Esaminando le quote della Snai per la sfida, ecco che nell’1×2 il successo dei parigini è stato dato a 2.00, contro il più elevato 3.40 segnato per l’Atalanta: il pareggio vale invece 3.85 la posta in palio.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA PSG

LE MOSSE DI GASPERINI

Per tentare l’impresa e segnare un nuovo record per la storia del club bergamasco Gasperini questa sera sarà in campo a Lisbona con il classico 3-4-2-1, pieno di titolari, ma dove certo mancherà il numero 1 Gollini, che solo pochi giorni fa ha rimediato un grave infortunio al ginocchio. Per le probabili formazioni di Atalanta Psg, allora il tecnico della Dea si affiderà a Sportiello tra i pali, mentre in difesa non mancheranno Toloi e Dijmsiti, con Palomino che stringerà i denti dopo anche l’ultimo acciacco. Pochi i dubbi poi nella mediana a 3 di Mister Gasperini, dove sono sicuri della propria maglia da titolare De Roon, Freuler e Gosens: solo Hateboer in corsia rischia il posto con Timothy Castagne, ma alla vigilia del fischio d’inizio è l’olandese il favorito. Anche in attacco non vi sono poi grandi dubbi: per il match con la storia in attacco si faranno avanti dal primo minuto il capitano Papu Gomez, affiancato da Malinovskiy, mentre Duvan Zapata sarà prima punta (ma rimangono in panchina a disposizione come jolly Muriel e Pasalic).

LE SCELTE DI TUCHEL

Come detto prima, per disegnare le probabili formazioni di Atalanta Psg, Tuchel deve fare fronte ad alcune assenze di peso, ma il tecnico oggi non avrà problemi a fisare un undici pieno di stelle per l’atteso match dei quarti di Champions League. Ecco che ad esempio già in attacco, se mancherà Di Maria (squalificato), ecco che sarà pronto un tridente con Sarabia, Neymar e Icardi (anche se l’ex Inter pochi giorni fa non pareva in grandi condizioni). Pochi dubbi poi anche nel centrocampo a tre, dove mancherà Verratti, ma ci saranno dal primo minuto Gueve, Marquinhos e Herrera, con anche Paredes pronto a intervenire della panchina al bisogno. Anche in difesa Tuchel ha le spalle coperte: con Navas tra i pali, ecco di fronte al numero 1 non mancheranno Thiago Silva e Kimpembe, mentre sarà la coppia Kehrer-Bernat ad agire in corsia, specie se, come previsto, Kurzawa non sarà al top della condizione, dopo l’ultimo acciacco muscolare.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): 57 Sportiello; 2 Toloi, 6 Palomino, 19 Djimsiti; 33 Hateboer, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 18 Malinovskyi, 10 Gomez; 91 Zapata. All. Gasperini.

PSG (4-3-3): 1 Navas; 4 Kehrer, 2 T. Silva, 3 Kimpembe, 14 Bernat; 27 Gueye, 5 Marquinhos, 21 Herrera; 19 Sarabia, 18 Icardi, 10 Neymar. All. Tuchel.



