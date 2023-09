Probabili formazioni Atalanta Rakow/ Quote, dubbi esterni per Gasperini (Europa League, 21 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA RAKOW: CHI GIOCA AL GEWISS STADIUM?

Analizzando le probabili formazioni di Atalanta Rakow andiamo a parlare della partita che si gioca giovedì 21 settembre, alle ore 21:00 per la prima giornata di Europa League 2023-2024: prende il via la fase a gironi e la Dea, che torna a disputare le coppe dopo un anno di assenza, è già sotto esame perché il passo in campionato è altalenante, fatto di due vittorie ma anche due sconfitte che sono maturate, in trasferta, contro Frosinone e Fiorentina subendo cinque gol. Adesso arriva il primo impegno in Europa League, e un avversario abbordabile per provare a risalire la corrente.

Il Rakow Czestochowa è partito dalla Champions League e ha incredibilmente fatto fuori anche il Qarabag, poi si è dovuto accontentare di scendere di categoria ma la prima, storica partecipazione alle coppe è già tantissimo per i polacchi. Adesso aspettiamo che la partita prenda il via, ma prima valutiamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Atalanta Rakow.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo delle probabili formazioni di Atalanta Rakow, possiamo anche indicare quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per il suo pronostico, sulla partita valida per la prima giornata nei gironi di Europa League. Il segno 1 per la vittoria della squadra bergamasca vi farebbe guadagnare 1,23 volte la cifra che avrete scelto di investire; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio vale 6,25 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione polacca, la cifra che andreste a intascare sarebbe equivalente a 12,00 volte la vostra giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA RAKOW

GLI 11 DI GASPERINI

Parlando di Atalanta Rakow dobbiamo dire che Gian Piero Gasperini ha parecchie opzioni da schierare: nella sua rosa ci sono giocatori intercambiabili come Koopmeiners, Ederson e Pasalic che possono giocare sia in mezzo al campo che sulla trequarti. Tre di questi quattro dovrebbero essere titolari questa sera, poi appunto da vedere con quale ruolo; da segnalare anche un’altra possibilità per De Ketelaere, che dovrà trovare il suo spazio contando che nella cerniera mediana dovrebbe comunque esserci De Roon. In porta torna invece Musso, a meno che Gasperini voglia ancora puntare su Carnesecchi; davanti al portiere argentino Djimsiti si riprende probabilmente una maglia lasciando fuori Rafa Toloi, dunque con la conferma di Scalvini e Kolasinac. Sulle fasce, Hateboer-Zortea ballottaggio a destra e Bakker-Ruggeri testa a testa a sinistra, Zappacosta può giocare su entrambi i lati; davanti, Scamacca appare favorito su Lookman ma anche qui il nigeriano potrebbe avere una seconda maglia consecutiva da titolare.

LE SCELTE DI SZWARGA

Anche Dawid Szwarga adotta il 3-4-2-1: in vista di Atalanta Rakow possiamo puntare su una formazione che Vladan Kovacevic in porta con l’omonimo Adnan a guidare la difesa, posizionato al centro di una linea che prevede anche Fran Tudor, nipote del più famoso Igor, e Rundic. A stazionare sulle fasce dovremmo avere Drachal e Plavsic, che ovviamente avranno anche compiti difensivi contando che l’Atalanta sa spingere tantissimo sugli esterni; poi una zona mediana nella quale Papanikolaou e Kochergin saranno ancora titolari. Cebula e Nowak i due trequartisti, che supporteranno il centravanti Piasecki: se giocasse così, il Rakow Czestochowa confermerebbe in toto le scelte fatte dal suo allenatore sabato scorso, nella vittoria di campionato contro il LKS Lodz. Tuttavia, staremo a vedere se i polacchi si presenteranno davvero così al Gewiss Stadium…

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA RAKOW: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Adopo, Bakker; Koopmeiners, Pasalic; Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini

RAKOW (3-4-2-1): V. Kovacevic; F. Tudor, A. Kovacevic, Rundic; Drachal, Papanikolaou, Kochergin, Plavsic; Cebula, Nowak; Piasecki. Allenatore: Dawid Szwarga











