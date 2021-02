Probabili formazioni Atalanta Real Madrid/ Diretta tv: Zapata o Muriel in attacco?

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA REAL MADRID: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Atalanta Real Madrid, sfida che si accenderà alle ore 21.00 solo domani sera a Bergamo, come andata degli ottavi di finale di Champions league. Siamo infatti ben impazienti di conoscere le mosse di Gasperini come di Zidane per una delle sfide più attese del turno: qui la Dea, “sorpresa in Europa” da un paio di stagioni se la vedrà contro un gigante della Champions league come il club spagnolo. Il quale pure approderà alla trasferta lombarda con non pochi grattacapi.

La squadra di Zidane, che pure sta incamerando non pochi risultati positivi in Liga, pure conterà domani una lunga lista di assenti e infortunati. Non così l’Atalanta che pure, complice una qualificazione non facilissima al tabellone finale, non ha troppo il favore del pronostico. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Atalanta Real Madrid.

Ricordiamo nel frattempo che Atalanta Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali di Sky che ne detiene l'esclusiva: per la precisione, l'appuntamento con i bianconeri sarà su Sky Sport Uno oppure su Sky Sport 252, con la possibilità per gli abbonati di affidarsi anche alla diretta streaming video tramite il servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA REAL MADRID

LE MOSSE DI GASPERINI

Visto l’impegno come pure il valore dell’avversario, ci aspettiamo che Gasperini domani opti per i suoi titolari più in forma, schierati secondo il consolidato 3-4-2-1. Ecco che allora già in difesa domani sarà spazio per Toloi, Palomino e Romero (questo pure in gol contro il Napoli pochi giorni fa), mentre a centrocampo dobbiamo subito ricordare che Hateboer ancora non sarà della partita: il reparto sarà invece completato da Maehle, De Roon, Freuler e Gosens. Per l’attacco della Dea ricordiamo che sarà vivo ballottaggio tra Luis Muriel e Zapata per il ruolo di prima punta, con l’ex Napoli forse appena favorito. A completare il reparto dovrebbero essere Pessina e Ilicic, ma non scordiamo che pronti in panca abbiamo anche Pasalic, Malinovsky e Miranchuck.

LE SCELTE DI ZIDANE

Spazio invece al 4-3-3 per Zinedine Zidane che, come abbiamo detto prima, conta non pochi giocatori assenti alla vigilia della sfida di andata degli ottavi di Champions league. Per la precisione il tecnico francese dovrebbe fare a meno di Marcelo, Odriozola, Carvajal, Ramos, Militao, Valverde, Hazard e Rodrigo, con pure Benzema a rischio: non sarà facile fissare un buon 11 domani. Partendo dalla difesa, pare inevitabile che domani le maglie da titolari cadranno sulle spalle di Vazquez e Mendy, come pure di Nacho e Varane, questi al centro, davanti al solito Courtois. Per il centrocampo a tre si farà trovare pronto dal primo minuto per la cabina di regia Casemiro e pure non dovrebbero mancare Modric e Kroos, già titolari anche nell’ultima di campionato contro il Real Valladolid. In attacco infine Zidane spera di recuperare almeno Benzema, ma se il franco algerino non dovesse farcela sarà Mariano Diaz a fare da primo bomber, affiancato da Asensio e Vinicius.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata. All. Gasperini

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius Junior. All. Zidane



