Probabili formazioni Atalanta Real Madrid/ Quote: Zapata o Muriel?

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA REAL MADRID: CHI GIOCA STASERA?

Con le probabili formazioni di Atalanta Real Madrid approfondiamo la super-sfida degli ottavi di finale di Champions League che attende stasera i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, che al Gewiss Stadium di Bergamo ospiteranno il club più titolato nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League, cioè il Real Madrid. Partita che naturalmente entrerà nella storia della Dea, comunque vada, ma l’Atalanta avrà di certo la possibilità di farla andare bene, perché arriva dal bel successo contro il Napoli e perché ha già fatto male a tante big del calcio europeo, con la perla del colpaccio ad Anfield nello scorso mese di novembre, proprio mentre il Real Madrid vinceva contro l’Inter. La squadra di Zinedine Zidane ha ovviamente blasone ed esperienza dalla sua, ma ha anche tanti assenti e nella Liga non sta brillando: insomma, si può fare. Tutto questo premesso, scopriamo ora qualcosa in più circa le ultime notizie sulle probabili formazioni di Atalanta Real Madrid.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Atalanta Real Madrid in base alle quote dell’agenzia Snai. Si annuncia una partita non impossibile per la Dea che anzi è leggermente favorita. Il segno 1 infatti è quotato a 2,45, mentre poi si sale a 2,75 in caso di segno 2 e fino a 3,55 volte la posta in palio sul segno X naturalmente in caso di pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA REAL MADRID

LE SCELTE DI GASPERINI

Per le probabili formazioni di Atalanta Real Madrid, ecco che naturalmente Gian Piero Gasperini andrà sul sicuro per una sera storica, con il modulo 3-4-1-2. Titolari saranno dunque Gollini tra i pali; Toloi, Romero e Palomino nella difesa a tre con il suo assetto migliore; sulla fascia destra i problemi fisici di Hateboer spalancano le porte al nuovo acquisto di gennaio Maehle, ma per il resto non ci saranno sorprese neppure a centrocampo, con De Roon e Freuler centrali più Gosens esterno sinistro. In attacco potrebbe esserci qualche dubbio in più, ma Pessina garantisce anche equilibrio, dote preziosa in serate come questa, Ilicic è l’elemento di maggiore qualità e ha appositamente riposato contro il Napoli in campionato, mentre Duvan Zapata potrebbe essere favorito comne prima punta, tenendo dunque Muriel come jolly di lusso dalla panchina, ma con speranze anche di essere titolare.

LE MOSSE DI ZIDANE

Spazio invece al 4-3-3 per Zinedine Zidane, ma le probabili formazioni di Atalanta Real Madrid sul fronte ospite sono caratterizzate da tante assenze, che di fatto risparmiano solo il centrocampo, che sarà un reparto di lusso con Casemiro, Modric e Kroos – e basterebbero loro tre a ricordarci che il Real Madrid è pur sempre il Real Madrid. In difesa e in attacco tuttavia Zidane deve fare di necessità virtù. Nella retroguardia priva soprattutto di capitan Sergio Ramos, Vazquez e Mendy dovrebbero essere i terzini titolari di una difesa a quattro con Nacho e Varane centrali davanti al portiere Courtois. In attacco infine Zidane ha perso pure Benzema, l’ultimo nome eccellente in ordine cronologico nella lunga lista di assenti, dunque sarà Mariano Diaz a completare il tridente con Asensio e Vinicius.

TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata. All. Gasperini.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano Diaz, Vinicius Junior. All. Zidane.



