Probabili formazioni Atalanta Roma/ Diretta tv: chi sulla trequarti per Gasp?

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Atalanta Roma ci accompagnano naturalmente verso la grande sfida che domani pomeriggio renderà vibrante il sabato della diciottesima giornata di Serie A dal Gewiss Stadium di Bergamo. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini ormai non nascondono che puntano allo scudetto e di conseguenza cercano un’altra vittoria dopo quella ottenuta domenica scorsa a Verona, più in generale la striscia della Dea in campionato nelle ultime settimane è eccellente e si può davvero sognare in grande.

AVVERSARIA JUVENTUS È IL VILLARREAL/ Sorteggio ottavi Champions League: ancora bene!

La Roma è un po’ più indietro, ma la partita di oggi per José Mourinho potrebbe essere uno snodo fondamentale: si capirà infatti se la Roma può inseguire almeno il quarto posto oppure se la prospettiva più realistica può essere la qualificazione alle Coppe. La vittoria contro lo Spezia ha portato all’aggancio alla Juventus, ma naturalmente a Bergamo sarà più dura. Tutto questo premesso, vedremo quali sono le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Atalanta Roma.

AVVERSARIA ATALANTA È L'OLYMPIACOS/ Sorteggio spareggi Europa League: buon incrocio

ATALANTA ROMA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Atalanta Roma sarà disponibile solo su televisori collegati ad Internet, dal momento che si tratterà di una esclusiva in diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, come d’altronde succede ad ogni giornata del campionato di Serie A per ben sette partite su dieci.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA

LE MOSSE DI GASPERINI

Nelle probabili formazioni di Atalanta Roma, per l’allenatore di casa Gian Piero Gasperini potrebbero esserci problemi di abbondanza, in particolare sulla trequarti. Partiamo allora subito dall’attacco nerazzurro, dove la certezza dovrebbe essere Duvan Zapata come prima punta ma alle sue spalle ci sono due maglie a disposizione, contese da almeno quattro giocatori che sono Pasalic, Ilicic, Malinovskyi e Muriel, con il croato e lo sloveno che sono forse leggermente favoriti.

DIRETTA/ Verona Atalanta (risultato finale 1-2): sesta di fila per i bergamaschi!

Procedendo a questo punto a ritroso nella formazione dell’Atalanta, ecco che a centrocampo i quattro titolari dovrebbero essere Maehle, De Roon, Freuler e Zappacosta da destra a sinistra, anche se sulle fasce c’è anche l’opzione Hateboer, mentre in difesa ecco davanti al portiere Musso un possibile ballottaggio fra Djimsiti e Demiral per completare il terzetto con Toloi e Palomino.

LE SCELTE DI MOURINHO

Modulo 3-4-2-1 anche per José Mourinho, sul fronte giallorosso le probabili formazioni di Atalanta Roma devono tenere conto anche di numerose assenze o almeno acciaccati. Ad esempio, nella difesa a tre davanti a Rui Patricio, con gli ex Mancini ed Ibanez ci potrebbe essere Kumbulla favorito su Smalling a causa delle noie muscolari che stanno condizionando il difensore inglese.

A centrocampo ecco invece da destra a sinistra Karsdorp, Veretout, l’altro ex Cristante e Vina, che dovrebbe dunque avanzare sulla linea mediana. Infine, attenzione anche al reparto offensivo della Roma: sulla trequarti dovrebbe essere certa la presenza di Mkhitaryan, ma poi c’è Zaniolo in ballottaggio con Shomurodov e magari pure Borja Mayoral per completare l’attacco che vedrà in campo pure Abraham.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic, Ilicic; Zapata. All. Gasperini.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Vina; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho.

© RIPRODUZIONE RISERVATA