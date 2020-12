Probabili formazioni Atalanta Roma/ Diretta tv, nessun turnover per Gasperini?

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA: CHI DOMANI IN CAMPO?

Si accenderà solo domani la partita per la 13^ giornata della Serie A tra Atalanta e Roma, in programma alle ore 18.00 tra le mura del Gewiss Stadium: andiamo dunque ad esaminarne da vicino le probabili formazioni. Siamo infatti ben impazienti di conoscere quali saranno le mosse di Gianpiero Gasperini per questo big match di campionato. La Dea infatti torna in campo dopo il pareggio con la Juventus occorso solo in settimana, impaziente di mettersi alle spalle le tante polemiche furiose negli ultimi giorni (perlopiù relative alla vicenda Papu Gomez) e di ottenere tre punti importantissimi per il suo rilancio nelle prime posizioni della classifica di campionato. Non meno motivato a fare bene chiaramente è Paulo Fonseca, che potrebbe dunque concedere ben poco riposo ai suoi giocatori, benché questi sia scesi in campo solo giovedi scorso col Torino. Andiamo allora ad esaminare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Atalanta Roma.

ATALANTA ROMA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA

LE MOSSE DI GASPERINI

In vista della sfida contro la squadre della capitale è assai probabile che Gasperini chieda a parecchi dei suoi titolari un doppio sforzo, specie dopo un buon pareggio recuperato contro la Juventus solo in settimana. Di sicuro domani sera il tecnico della Dea non rinuncerà a Dijmsiti, Romero e Palomino in difesa, anche se non scordiamo che rimane pronto in panchina Toloi (a segno contro la Fiorentina settimana scorsa). Per la mediana rimarranno pure irrinunciabili Freuler e De Roon, come pure Hateboer e Gosens, questi ultimi schierati sull’esterno del reparto. In attacco invece si annuncia ancora panchina per il Papu Gomez: ecco allora Malinovski e Pessina sull’esterno di reparto, con uno tra Zapata e Muriel in prima punta.

LE SCELTE DI FONSECA

Pure Fonseca, per le probabili formazioni di Atalanta e Roma dovrebbe dare spazio solo ai suoi titolari, riconfermando dunque gran parte dell’11 che abbiamo visto pochi giorni fa col Torino: pure i capitolini sono ben affamati di punti in questo turno. Fissato il 3-4-2-1, dovremmo allora vedere ancora titolare in attacco Edin Dzeko (anche se Mayoral è ottima alternativa in panchina), con Mkhitaryan e Pedro pronti sull’esterno di reparto. In mediana non potranno mancare Pellegrini e Veretout, mentre Karsdorp e Spinazzola saranno le prime scelte sull’esterno, anche se Bruno Peres rimane a disposizione. Da valutare poi il trittico davanti allo specchio, occupato probabilmente da Pau Lopez: Ibanez, Smalling e Mancini paiono la prima ipotesi del tecnico lusitano, ma in panca c’è Kumbulla.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Gosens, Freuler, De Roon, Hateboer; Malinovski, Pessina; Zapata All. Gasperini

ROMA (3-4-2-1): P Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko All. Fonseca



