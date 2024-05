Probabili formazioni Atalanta Roma/ Quote: certezza Scamacca (Serie A, 12 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA: GRANDE SERATA A BERGAMO!

Appuntamento imperdibile con le probabili formazioni di Atalanta Roma, il super posticipo della domenica sera per la trentaseiesima giornata di Serie A. In copertina ci vanno i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, che hanno conquistato la finale di Europa League con il perentorio 3-0 rifilato al Marsiglia giovedì, traguardo che si aggiunge alla finale di Coppa Italia, che sarà mercoledì prossimo. Il calendario è fittissimo ma la Dea vola e vuole provare a scrivere la storia, senza trascurare il campionato dove una vittoria stasera significherebbe una serissima ipoteca sul quinto posto, considerando pure la partita ancora da recuperare.

La Roma di Daniele De Rossi, dal canto suo, ha sfiorato l’impresa a Leverkusen ma adesso rischia di rimanere con il proverbiale cerino in mano: la trasferta a Bergamo diventa quindi fondamentale nel cammino verso un posto nella prossima Champions League. Bisognerà come minimo pareggiare per restare in corsa, ma naturalmente un colpaccio rilancerebbe in modo prepotente le speranze giallorosse, anche perché poi la Roma avrebbe due settimane “normali” a differenza dei nerazzurri. La posta in palio è di certo altissima e le mosse dei due allenatori fondamentali, quindi adesso esaminiamo in dettaglio le probabili formazioni di Atalanta Roma.

COME FINIRÀ STASERA? LE QUOTE E IL PRONOSTICO

Una parentesi all’analisi delle probabili formazioni è doverosa per scoprire il pronostico su Atalanta Roma in base alle quote dell’agenzia Snai. I padroni di casa nerazzurri partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,97, mentre poi si sale a quote quasi identiche per le altre due opzioni, dal momento che il segno X è quotato a 3,55 mentre il segno 2 varrebbe 3,65 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA

GASPERINI DEVE DOSARE LE FORZE

I nerazzurri avranno due finali nei prossimi dieci giorni, ma da un certo punto di vista anche questa può esserlo e allora le probabili formazioni di Atalanta Roma saranno un esercizio di equilibrio per Gian Piero Gasperini. Cominciamo da Scamacca, che dovrebbe essere certo del posto da centravanti anche perché squalificato in Coppa Italia; alle sue spalle indichiamo Koopmeiners e De Ketelaere per completare il reparto offensivo secondo il modulo 3-4-2-1, con Miranchuk prima alternativa e magari pure Pasalic, che però potrebbe scalare in mediana per far riposare De Roon. A centrocampo allora indichiamo una linea a quattro con Zappacosta (in ballottaggio però con Hateboer), Ederson, appunto Pasalic e Ruggeri da destra a sinistra. Infine, nella retroguardia ecco il portiere Carnesecchi protetto dai tre difensori Scalvini, Djimsiti e Hien.

QUALI SCELTE PER DE ROSSI?

Situazione comunque da gestire anche per Daniele De Rossi, che giovedì sera ha sfiorato l’impresa a Leverkusen e stasera a Bergamo vivrà una serata altrettanto significativa. Sul fronte ospite, le probabili formazioni di Atalanta Roma ci parlano di un modulo 4-3-3 con Svilar in porta; Celik dovrebbe avere la meglio su Karsdorp come terzino destro, mentre al fianco di Mancini si giocano il posto Smalling e N’Dicka, con Angelino a sinistra; a centrocampo dovrebbero esserci Cristante e Paredes, mentre Pellegrini deve tenere presente la concorrenza di Aouar; infine, in attacco attenzione naturalmente alle condizioni di Dybala, nel caso ci sarebbe Baldanzi per giocare dal primo minuto nel tridente al fianco di Lukaku prima punta ed El Shaarawy largo a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Hien; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. All. Gasperini.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.











