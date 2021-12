Probabili formazioni Atalanta Roma/ Quote: ci sono ancora molti dubbi

Con le probabili formazioni di Atalanta Roma presentiamo il grande anticipo di oggi pomeriggio al Gewiss Stadium di Bergamo, eccellente inizio per il sabato della diciottesima giornata di Serie A. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini arrivano da una preziosa vittoria di Verona e ormai sono da considerare a tutti gli effetti una valida pretendente allo scudetto. La striscia di vittorie della Dea in campionato nelle ultime settimane è eccellente e si può provare a sognare in grande, senza avere nulla da perdere.

Per la Roma, che arriva dalla vittoria contro lo Spezia ma anche da un andamento molto più ondivago, la partita di oggi potrebbe essere uno snodo fondamentale: José Mourinho chiede a questa partita risposte sulla sua Roma, se può inseguire almeno il quarto posto oppure se la prospettiva più realistica può essere la qualificazione alle Coppe “minori”. Tutto questo premesso, andiamo adesso a scoprire quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Atalanta Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Atalanta Roma in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa nerazzurri sono favoriti: il segno 1 è quotato a 1,70, poi si sale a 4,25 che è la quota proposta sia sul segno X per il pareggio sia sul segno 2 se dovesse vincere la Roma.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA

LE MOSSE DI GASPERINI

Nelle probabili formazioni di Atalanta Roma, Gian Piero Gasperini deve scegliere chi schierare in attacco e per essere ancora più precisi sulla trequarti, dove l’Atalanta ha gradita abbondanza. La certezza dovrebbe essere Duvan Zapata come prima punta, alle sue spalle ci sono due maglie a disposizione contese da ben quattro giocatori che sono Pasalic, Ilicic, Malinovskyi e Muriel, tutte soluzioni dunque valide anche se il croato e lo sloveno sono forse leggermente favoriti.

Procedendo a questo punto a ritroso nella formazione dell’Atalanta, ecco che a centrocampo i quattro titolari dovrebbero essere Maehle come esterno destro, in mezzo naturalmente De Roon e Freuler, infine Zappacosta a sinistra, anche se sulle fasce c’è anche l’opzione Hateboer mentre in mezzo si è fatto valere Koopmeiners. Infine la difesa: davanti al portiere Musso c’è un possibile ballottaggio fra Djimsiti e Demiral per completare il terzetto con Toloi e Palomino.

LE SCELTE DI MOURINHO

Modulo 3-4-2-1 anche per José Mourinho, sul fronte giallorosso le probabili formazioni di Atalanta Roma devono tenere conto tuttavia di numerose assenze o almeno acciaccati come ad esempio Smalling. Nella difesa a tre davanti a Rui Patricio ecco dunque che dovremmo vedere in azione gli ex di giornata Mancini ed Ibanez ed insieme a loro Kumbulla, che ha una chance difficile ma affascinante per mettersi in mostra.

A centrocampo Karsdorp sarà l’esterno destro, in mezzo dovrebbero agire Veretout e l’altro ex Cristante, infine ecco Vina, che dovrebbe dunque avanzare sulla linea mediana. Infine, attenzione anche al reparto offensivo della Roma: sulla trequarti dovrebbe essere certa la presenza di Mkhitaryan, ma poi c’è Zaniolo in ballottaggio con Shomurodov e magari pure Borja Mayoral per completare l’attacco che vedrà in campo pure Abraham nei panni naturalmente del centravanti.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic, Ilicic; Zapata. All. Gasperini.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Vina; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho.



