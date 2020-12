Probabili formazioni Atalanta Roma/ Quote: dilemma attacco per il Gasp

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Atalanta Roma ci permettono di presentare la grande sfida di Serie A che andrà in scena questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo, una partita naturalmente di alta classifica che darà risposte importanti sui nerazzurri e i giallorossi. L’Atalanta infatti arriva dal pareggio contro la Juventus ma è leggermente staccata dal gruppo principale, sia perché ha una partita ancora da recuperare sia perché finora ha offerto il meglio in Champions League, dove ha ottenuto per il secondo anno di fila la qualificazione agli ottavi. La Dea però sta bene, allo Stadium l’ha dimostrato e sarà una rivale ostica anche per la Roma, che proverà invece a volare sulle ali dell’entusiasmo, perché la goleada di Bologna e il successo contro il Torino di giovedì sera hanno portato Paulo Fonseca nel cuore della lotta scudetto. Un colpaccio a Bergamo rafforzerebbe di molto le quotazioni tricolori della Roma. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le ultime notizie circa le probabili formazioni di Atalanta Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

Uno sguardo nel frattempo anche al pronostico su Atalanta Roma secondo le quote offerte dall’agenzia Snai, che lasciano intendere una grande incertezza. I padroni di casa sono comunque favoriti: il segno 1 per la vittoria bergamasca vale 2,25. Si sale poi a quota 2,95 in caso di segno 1 per il successo della Roma, infine un pareggio varrebbe 3,65 volte la posta in palio per chi avesse creduto nel segno X.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA

LE SCELTE DI GASPERINI

Nelle probabili formazioni di Atalanta Roma, per Gian Piero Gasperini i dubbi si concentrano in attacco. Gomez e Ilicic, per un motivo o per l’altro, sono in dubbio e ciò aumenta le possibilità di Malinovskyi e Pessina sulla trequarti, ma sono in quattro per due maglie; davanti a loro un altro dilemma, perché come prima punta se la giocano Zapata, Muriel e Lammers, con Duvan comunque leggermente favorito. Un rebus per il Gasp ma anche per gli allenatori avversari, che non sanno mai cosa aspettarsi dall’attacco dell’Atalanta. Per il resto, tutto dovrebbe essere abbastanza chiaro: considerati anche gli acciacchi dell’ex Toloi, ci aspettiamo Palomino, Romero e Djimsiti nella difesa a tre davanti al portiere Gollini, mentre a centrocampo dovremmo vedere il reparto titolare formato – da destra a sinistra – da Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens, perché la partita è degna delle migliori scelte possibili.

LE MOSSE DI FONSECA

Sul fronte giallorosso, le probabili formazioni di Atalanta Roma ci offrono un quadro piuttosto chiaro della situazione, almeno nel reparto offensivo dove dovremmo vedere l’assetto più classico, con Pedro e Mkhitaryan alle spalle del centravanti Dzeko. Pellegrini scala dunque sulla linea dei centrocampisti, dove farà coppia con Veretout nel cuore della mediana della Roma, che avrà certamente titolare anche l’ex Spinazzola come esterno sinistro, mentre l’unico dubbio potrebbe essere a destra, cioè il ballottaggio fra Karsdorp e Bruno Peres. Qualche dubbio in più in difesa, dove l’ex Mancini e Kumbulla si contendono la terza maglia a disposizione al fianco di Smalling e dell’altro ex Ibanez, mentre in porta l’ormai recuperato Mirante spera di togliere nuovamente il posto a Pau Lopez, ma questo è un altro nodo da sciogliere per Fonseca.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. Allenatore: Gasperini.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.



