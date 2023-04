PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA/ Quote, una tegola l’infortunio di Lookman

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA: GLI ASSENTI

Purtroppo dobbiamo sottolineare che è piuttosto lungo l’elenco degli assenti che non saranno quindi protagonisti delle probabili formazioni di Atalanta Roma. Le assenze sono comunque abbastanza ben distribuite, perché ci sono grattacapi sia per Gian Piero Gasperini sia per José Mourinho. Cominciamo dai problemi dell’Atalanta, che ha due assenti sulle fasce, cioè Ruggeri a causa di una lesione di secondo/terzo grado del bicipite femorale della coscia sinistra alla giunzione muscolo-tendinea e soprattutto Hateboer, che per un infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro ha già finito la stagione.

Il nome di spicco tuttavia è quello di Lookman, bloccato da una distrazione nel terzo distale del muscolo bicipite femorale destro, mentre Pasalic è acciaccato a causa di un problema alla caviglia. Nella Roma è fuori causa innanzitutto Karsdorp per una lesione al menisco del ginocchio sinistro, mentre il giovedì di Europa League haportato brutte notizie in infermeria: per Wijnaldum un problema muscolare che è l’ennesimo guaio della stagione, per Smalling invece un lieve affaticamento. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ATALANTA ROMA: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Atalanta Roma ci accompagnano verso il bellissimo posticipo del lunedì sera che oggi si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo, una chiusura di lusso per la trentunesima giornata di Serie A. La Roma di José Mourinho (incrocio sempre speciale con Gasperini) sta vivendo un ottimo periodo che in campionato ha visto domenica scorsa la vittoria per 3-0 contro l’Udinese, i giallorossi sono in una posizione ottima per l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League oltre che in semifinale di Europa League, anche se naturalmente i 120 minuti giocati giovedì sera (e un paio di infortuni) non aiutano Mou verso la difficile trasferta di oggi.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è invece reduce dal pareggio sul campo della Fiorentina ed è in scia alle due milanesi, quindi la Dea nerazzurra può legittimamente puntare al ritorno nelle Coppe europee nella prossima stagione: anzi, una vittoria potrebbe rafforzare la candidatura pure per le prime quattro posizioni e quindi per la Champions League, anche se su tutte pesa l’incognita di quale sarà il destino finale della Juventus. Meglio allora non fare troppi calcoli e godersi piuttosto una partita che si annuncia divertente, motivo per cui adesso è doveroso scoprire tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Atalanta Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Atalanta Roma in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa nerazzurri e il segno 1 è quotato a 2,35, mentre poi si sale a quota 3,20 in caso di segno 2 per la vittoria della Roma, oppure a 3,25 sul segno X, naturalmente in caso di pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA

LE SCELTE DI GASPERINI

Le probabili formazioni di Atalanta Roma vedono Gian Piero Gasperini alle prese con alcuni infortunati, fra i quali spicca Lookman. Ecco allora che nel modulo 3-4-1-2 dei nerazzurri bergamaschi dovremmo vedere il ritorno di Musso in porta (ma Sportiello spera ancora); davanti a lui la retroguardia a tre che vedrà titolari l’ex Toloi, Scalvini e Djimsiti, favorito su Palomino; a centrocampo ecco invece Zappacosta a destra, la consueta coppia olandese con De Roon e Koopmeiners nel cuore della mediana, infine Maehle a sinistra; sulla trequarti, con Pasalic acciaccato, si giocano il posto Ederson e Boga per assistere la coppia di attaccanti che sarà formata da Zapata e Hojlund.

LE MOSSE DI MOURINHO

Sul fronte giallorosso, le probabili formazioni di Atalanta Roma vedranno José Mourinho intenzionato a schierare uno speculare modulo 3-4-1-2, anche se cambiano gli impegni per i giallorossi, reduci da molte fatiche anche in Europa League. Quanto agli undici titolari, ecco come sempre Rui Patricio in porta; davanti a lui sicuramente Mancini e l’ex Ibanez, stante l’infortunio di Smalling la terza maglia in difesa dovrebbe andare a Llorente; a centrocampo ecco ancora una volta Zalewski a destra, l’ex Cristante e Matic (a causa dell’infortunio di Wijnaldum) nel cuore della mediana e Spinazzola naturalmente a sinistra; infine l’attacco potrebbe essere quello classico con Pellegrini alle spalle di Dybala e Abraham, ma attenzione anche a Belotti.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Zapata, Hojlund. All. Gasperini.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Dybala, Abraham. All. Mourinho.











