PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA: UNA SFIDA DECISIVA!

Le probabili formazioni Atalanta Roma sono un ottimo modo per addentrarci nella partita che si gioca alle ore 20:45 di lunedì 12 maggio, e che chiude la 36^ giornata di Serie A 2024-2025: un altro big match con vista sulla Champions League, attenzione perché con la vittoria sulla Fiorentina Claudio Ranieri ha agganciato un quarto posto che sembrava impossibile per come si era messa la stagione dei giallorossi, e in questi ultimi tre turni la Roma deve essere considerata la favorita ottenere la qualificazione alla principale coppa europea, perché la condizione è straripante e la fiducia è diventata davvero totale con la lunghissima serie positiva.

L’Atalanta però il piede in Champions League ce l’aveva già: la Dea ha anche lottato per lo scudetto, poi si è staccata dalla coppia di testa e in qualche modo ha anche rischiato di farsi sfuggire la quarta posizione, il 4-0 timbrato a Monza però sembra aver fatto fare il passo decisivo alla squadra di Gian Piero Gasperini che, tra l’altro, è anche stato fortemente accostato alla panchina giallorossa anche se sembra essere stato scartato dai casting di Ghisolfi e Ranieri. Ora però rimaniamo concentrati sulla partita del Gewiss Stadium, perché dobbiamo capire insieme come le due squadre si affronteranno e dunque possiamo valutare le probabili formazioni Atalanta Roma.

QUOTE E PRONOSTICO ATALANTA ROMA

L’agenzia Snai che stabilisce le quote sulle partite di Serie A dice che per Atalanta Roma la Dea è favorita: lo si capisce dal fatto che il segno 1 per la sua vittoria abbia come valore 1,90 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 per il successo del giallorossi è abbastanza distante e infatti vi permetterebbe di guadagnare una somma che equivale a 3,70 volte la posta in palio. Abbiamo infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita che corrisponde a 3,50 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA

DUE DUBBI PER GASPERINI

Possiamo parlare di due dubbi per Gian Piero Gasperini nell’affrontare le probabili formazioni Atalanta Roma: il primo è in difesa, perché Kossounou non è al top della condizione e Hien è squalificato, quindi se l’ivoriano dovesse dare forfait la Dea sarebbe costretta a giocare con Ruggeri da braccetto, dovendo già adattare De Roon (più abituato) con il solito Djimsiti a completare il reparto a protezione di Carnesecchi. Il secondo punto di domanda è quello che già riguardava la formazione di settimana scorsa: con Cuadrado il modulo dell’Atalanta diventerebbe un 3-4-3, mentre De Ketelaere sarebbe impiegato come trequartista.

A quel punto Lookman si dividerebbe tra l’agire tra le linee e il ruolo di seconda punta andando ad affiancare Retegui; resta il centrocampo ma qui le scelte sono sostanzialmente obbligate, con De Roon arretrato in difesa sarà Pasalic a fare coppia con Ederson mentre Bellanova e Zappacosta agiranno come laterali, più difficile la soluzione che prevede Cuadrado da esterno a tutta fascia perché bisogna anche considerare l’assetto dell’avversario, e certamente Bellanova garantirebbe una maggiore copertura di una corsia sulla quale la Roma può far agire un grande propulsore come Angeliño.

RANIERI PRUDENTE A BERGAMO?

Claudio Ranieri potrebbe presentarsi a Bergamo in maniera guardinga, almeno per quanto riguarda una delle scelte: nelle probabili formazioni Atalanta Roma si gioca sempre con il centrocampo a quattro ma potrebbe cambiare l’assetto offensivo dei giallorossi, infatti con l’assenza di Dybala potremmo vedere Shomurodov a fare la seconda punta al fianco di Dovbyk e a quel punto ovviamente ci sarebbe un solo trequartista. È qui che abbiamo il punto di domanda che riguarda la Roma: con Lorenzo Pellegrini si giocherebbe più orientati al 3-4-1-2, con Pisilli titolare invece il centrocampo tenderebbe ad essere a cinque per le diverse caratteristiche del giovane.

Manu Koné e Cristante formeranno la cerniera centrale, dunque sempre fuori un Paredes sparito dai radar dopo aver rivelato di voler tornare al Boca Juniors; abbiamo già citato Angeliño, sull’altro versante confermata invece la scelta di Matias Soulé che in questo momento rappresenta il vero motore della Roma, in difesa invece Zeki Celik vincerà il ballottaggio con Hummels, altro elemento che ha avuto molti meno minuti rispetto a un certo momento della stagione, e sarà Gianluca Mancini a posizionarsi in mezzo con N’Dicka sul centrosinistra, in porta naturalmente giocherà Svilar.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, De Roon, Kossounou; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik, G. Mancini, N’Dicka; Soulé, Manu Koné, Cristante, Angeliño; Lo. Pellegrini; Shomurodov, Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri