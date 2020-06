Probabili formazioni Atalanta Sassuolo/ Quote: Dea al gran completo (Serie A)

L’analisi delle probabili formazioni di Atalanta Sassuolo ci porta alla sfida che, in programma alle ore 19:30 di domenica 21 giugno, è valida per il recupero della 25^ giornata nel campionato di Serie A 2019-2020. Si riparte dopo il lockdown per il Coronavirus, e nel torneo c’era un turno che non era stato completato nell’attesa di capire se e come farlo. Nel frattempo la 26^ giornata è stata chiusa, e dunque c’erano otto squadre che si dovevano portare a pari; la Dea vuole allungare sulla Roma per blindare ancor più il suo quarto posto e vuole sfruttare una rosa al completo e che potrebbe non aver risentito del lungo stop, mentre i neroverdi devono stare attenti a non farsi trascinare nella lotta per non retrocedere, al momento non troppo vicina ma nemmeno archiviata al 100%. Possiamo dunque aspettare che le due squadre scendano sul terreno di gioco del Gewiss Stadium per questa partita che sarà comunque molto interessante; intanto possiamo valutare quelle che sono le scelte da parte dei due allenatori, dubbi e certezze nell’analisi più approfondita delle probabili formazioni di Atalanta Sassuolo.

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente nel pronostico di Atalanta Sassuolo è la Dea a partire con i favori del pronostico: l’agenzia Snai ci dice che il segno 1 per la vittoria della formazione di casa vale 1,35 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto, è già lontana l’eventualità del pareggio che, regolata dal segno X, vi farebbe guadagnare 5,50 volte la puntata con questo bookmaker. L’ipotesi dell’affermazione esterna è quella per cui dovrete giocare il segno 2, e in questo caso la vostra vincita corrisponderebbe a 7,75 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SASSUOLO

LE SCELTE DI GASPERINI

Tutto sommato Gian Piero Gasperini ha le idee chiare per le probabili formazioni di Atalanta Sassuolo, come del resto le ha avute per tutta la stagione: bisognerà appunto valutare la forma dei suoi giocatori, ma in ogni caso si va verso il solito modulo che prevede Duvan Zapata da centravanti e due trequartisti come Alejandro Gomez e Ilicic alle sue spalle, lo sloveno eventualmente può alzare la sua posizione per affiancare il colombiano lasciando al Papu maggiore spazio di manovra. I dubbi verosimilmente sono appena due: in difesa il tecnico deve scegliere tra Djimsiti e Caldara, la decisione potrebbe variare la posizione di Palomino che comunque dovrebbe essere confermato insieme a Rafa Toloi e al portiere Gollini. L’altro punto di domanda è a centrocampo, dove comunque De Roon e Freuler sono in vantaggio su Pasalic; il croato può essere utile a gara in corso come tante volte è stato nei mesi precedenti. Sulle corsie laterali tutto fa pensare che saranno Hateboer e Gosens a giocare dal primo minuto; a destra però si candida anche Castagne, che potrebbe essere la sorpresa.

GLI 11 DI DE ZERBI

Per Roberto De Zerbi Atalanta Sassuolo sarà l’occasione di provare nuovamente il 4-2-3-1 con Caputo da unica punta: sono i trequartisti il vero motore della squadra emiliana, perché il sorprendente Boga e Domenico Berardi partiranno dagli esterni cercando di convergere verso il centro, trovando un appoggio non solo nell’ex Bari ed Empoli ma anche in Djuricic, che verrà schierato come trequartista. Alle loro spalle ovviamente ci vuole un frangiflutti che sappia recuperare palla e non far sbilanciare la squadra: per questo Obiang parte favorito su Magnanelli e Hamed Traoré, il quale è in ballottaggio anche con Locatelli per il ruolo di regista. In difesa, con Romagna che ha terminato in anticipo la sua stagione, il ballottaggio è tra Gian Marco Ferrari e Chiriches; favorito il primo, non dovrebbe essere in dubbio la maglia di Marlon mentre sulle fasce dovrebbero giocare Toljan e Kyriakopoulos, in porta andrà naturalmente il grande ex Consigli.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, A. Gomez; D. Zapata

A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Bellanova, Okoli, Caldara, Castagne, E. Colley, Pasalic, Tameze, Czyborra, Malinovskyi, Muriel

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: –

Indisponibili: –

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; D. Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

A disposizione: Pegolo, Muldur, Chiriches, Magnani, Peluos, Rogério, Magnanelli, H. Traoré, Bourabia, Raspadori, Haraslin, Defrel

Allenatore: Roberto De Zerbi

Squalificati: –

Indisponibili: Romagna



