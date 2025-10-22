Probabili formazioni Atalanta Slavia Praga, quote e notizie su moduli e titolari per la partita della Champions League (oggi mercoledì 22 ottobre)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SLAVIA PRAGA: ECCO I TITOLARI DI JURIC STASERA!

È una partita da vincere per coltivare ambizioni in Champions League: le probabili formazioni Atalanta Slavia Praga ci consentono quindi di presentare le scelte dei due allenatori verso la partita del Gewiss Stadium di Bergamo nella terza giornata della fase campionato, un turno che potrebbe essere favorevole ai nerazzurri bergamaschi.

L’Atalanta ormai è una presenza molto frequente in Champions League, nella nuova edizione l’esordio è stato traumatico a causa della sconfitta 4-0 a Parigi, ma è stato fondamentale vincere in rimonta contro il Bruges nella seconda giornata per rimettersi in linea con le ambizioni di fare quanta più strada possibile anche nel primo anno del ‘dopo Gasperini’, con Ivan Juric alla guida.

La Dea è squadra solida, in campionato non ha ancora mai perso anche se pareggia un po’ troppo, il bilancio è comunque più che discreto e oggi c’è una bella occasione per renderlo decisamente positivo per quanto riguarda il cammino in Champions League, d’altronde ormai l’Atalanta è rispettata e ben considerata da tutti a livello europeo.

Lo Slavia Praga ha il rimpianto del pareggio 2-2 in casa con il Bodø/Glimt in una partita che vinceva per 2-0 a un quarto d’ora dalla fine, poi ha perso 3-0 a San Siro contro l’Inter e adesso riecco curiosamente i campioni cechi in Lombardia, ma tecnicamente anche i nerazzurri orobici sono superiori, come cercheremo di illustrare nelle probabili formazioni Atalanta Slavia Praga…

PRONOSTICO E QUOTE

Anche le quote Snai ritengono la Dea nettamente favorita nel pronostico su Atalanta Slavia Praga, infatti il segno 1 è quotato a 1,47, mentre c’è già una netta differenza in caso di pareggio (4,90), che invece non è poi così distante dal 5,75 che è il valore della giocata in caso di segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SLAVIA PRAGA

JURIC CAMBIA IN ATTACCO

Nelle probabili formazioni Atalanta Slavia Praga spicca per Ivan Juric e il suo 3-4-2-1 il fatto che dovrebbe tornare Krstovic come prima punta “vera” a completare l’attacco con De Ketelaere e Lookman. A centrocampo ecco Zappacosta a destra più la classica coppia in mediana con De Roon ed Ederson, la notizia è che sulla sinistra dovrebbe esserci ancora il classe 2003 Bernasconi. In difesa infine potrebbero non esserci cambi rispetto alla retroguardia che è rimasta imbattuta domenica contro la Lazio, quindi Carnesecchi in porta più i tre difensori Djimsiti, Hien e Ahanor.

IL 4-2-3-1 DI TRPIŠOVSKÝ

Modulo 4-2-3-1 invece per i campioni della Repubblica Ceca nelle probabili formazioni Atalanta Slavia Praga, l’allenatore Jindřich Trpišovský dovrebbe scegliere Markovic in porta e la retroguardia a quattro con Vicek, Chaloupek, Zima e Hashioka, chiamata a fare meglio rispetto alla difficile notte al Meazza; in mediana spazio a Oscar e Zafeiris, sulla trequarti invece potrebbero agire Kusej, Cham e Provod alle spalle del centravanti Chory, anche se diversi nodi sono ancora da sciogliere.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SLAVIA PRAGA: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Juric.

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Markovic; Vicek, Chaloupek, Zima, Hashioka; Oscar, Zafeiris; Kusej, Cham, Provod; Chory. All. Trpišovský.