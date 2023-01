Probabili formazioni Atalanta Spezia/ Diretta tv: Muriel con Zapata? (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SPEZIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Atalanta Spezia ci presentano la partita che domani a Bergamo sarà valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, naturalmente in gara secca. La Dea di Gian Piero Gasperini domenica ha centrato un risultato clamoroso: un 8-2 interno alla Salernitana per continuare a sognare il ritorno in Champions League, dal momento che il quarto posto dista solamente tre punti, una goleada che inoltre ci ha fatto rivedere l’Atalanta più classica dell’era del Gasp, con la formazione nerazzurra macchina da gol grazie a un gioco sempre propositivo e offensivo, che in questo campionato si è fatto invece più pragmatico.

Lo Spezia di Luca Gotti sta comunque a sua volta bene: il brillante successo sul campo del Torino ha aumentato le possibilità di salvezza per i liguri, certo il cammino è ancora lungo ma con una condizione tutto sommato rassicurante in classifica lo Spezia può pensare alla Coppa Italia con maggiore serenità, magari pensando seriamente a fare il colpo. Tutto questo premesso, adesso andiamo ad analizzare insieme le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Atalanta Spezia.

DIRETTA ATALANTA SPEZIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Atalanta Spezia sarà garantita in chiaro per tutti domani su Italia 1, dal momento che la Coppa Italia è per la seconda stagione consecutiva una esclusiva delle reti Mediaset. Di conseguenza sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video, tramite il sito Internet oppure l’applicazione del servizio Mediaset Play.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SPEZIA

LE SCELTE DI GASPERINI

Gian Piero Gasperini farà turnover nelle probabili formazioni di Atalanta Spezia: la rosa è di fatto tutta a disposizione, in porta dovremmo vedere Sportiello con Demiral, Okoli e Djimsiti in difesa per cambiare totalmente la retroguardia rispetto a domenica. Sulle fasce ecco che a destra Zortea potrebbe essere favorito su Hateboer, mentre uno tra Maehle e Soppy giocherà a sinistra. Per la mediana possiamo puntare su Ederson in coppia con De Roon, che sarebbe uno dei confermati per questa partita, con Pasalic che potrebbe essere il trequartista, ma soprattutto evidenziamo che Gasperini per il match contro lo Spezia potrebbe pensare di far giocare contemporaneamente i due colombiani Muriel e Duvan Zapata, che devono crescere sul piano della condizione fisica e dunque hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe.

LE MOSSE DI GOTTI

Anche Luca Gotti cambia parecchio nelle probabili formazioni di Atalanta Spezia, pur se il suo turnover potrebbe essere meno ampio. Ad esempio Dragowski potrebbe essere confermato, davanti a lui possono agire Ferrer, Kiwior e Nikolaou. Sulle fasce potremmo invece vedere Sala da una parte e Hristov dall’altra; in mezzo ecco Zurkowski, appena arrivato dalla Fiorentina e che ha già avuto uno spezzone nella vittoria contro il Torino. Con il polacco dovremmo vedere Kovalenko nel centro della mediana; l’altra mezzala dello Spezia sarebbe Bastoni, che però si deve giocare il posto con Ekdal. Per quanto riguarda infine il tandem offensivo, è possibile che almeno uno tra Gyasi e Nzola sia confermato inizialmente; puntiamo sul secondo più che altro per una questione di ruolo, con ballottaggio tra Maldini e Verde per l’altra maglia, con il figlio d’arte che parte leggermente in vantaggio.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SPEZIA: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Okoli, Demiral, Djimsiti; Zortea, De Roon, Ederson, Soppy; Pasalic; Zapata, Muriel. All. Gasperini.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ferrer, Kiwior, Nikolaou; Sala, Zurkowski, Kovalenko, Bastoni, Hristov; Maldini, Nzola. All. Gotti.











