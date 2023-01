Probabili formazioni Atalanta Spezia/ Quote: rivoluzione Gasperini? (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SPEZIA: CHI GIOCA A BERGAMO?

Leggendo le probabili formazioni di Atalanta Spezia ci avviciniamo a grandi passi all’ottavo di finale di Coppa Italia 2022-2023: si gioca alle ore 15:00 di giovedì 19 gennaio, naturalmente in gara secca, presso il Gewiss Stadium di Bergamo. È un grande momento per la Dea, che domenica ha centrato un risultato clamoroso: un 8-2 interno alla Salernitana per continuare a sognare il ritorno in Champions League, una goleada che almeno per un pomeriggio ci ha ripresentato quell’Atalanta che era una costante macchina da gol e incantava con un gioco sempre propositivo e offensivo.

Lo Spezia però non è stato da meno: il brillante successo sul campo del Torino ha aumentato le possibilità che i liguri centrino la salvezza, certo non è ancora il momento di tirare il freno ma i 3 punti fuori casa contro una squadra di classifica diversa hanno rasserenato il cielo, e adesso Luca Gotti approccia la Coppa Italia con maggiore serenità. A tale proposito possiamo valutare rapidamente in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, quindi andiamo subito ad analizzare insieme le probabili formazioni di Atalanta Spezia.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico all’interno delle probabili formazioni di Atalanta Spezia, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita valida per gli ottavi di Coppa Italia. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,35 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 6,50 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 11,00 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SPEZIA

LE SCELTE DI GASPERINI

È ovviamente del tutto verosimile che Gian Piero Gasperini faccia turnover per Atalanta Spezia: la rosa è di fatto tutta a disposizione, e allora in porta dovremmo vedere Sportiello con il rientro di Demiral, Okoli e Djimsiti in difesa a cambiare totalmente il reparto rispetto a domenica. Sulle corsie esterne possono agire Zortea (in gol nel finale) che si piazzerebbe a destra ed è in competizione con Hateboer, e uno tra Maehle e Soppy che avrebbe invece campo a sinistra. In mezzo è pronto Pasalic, che certamente può essere destinato alla trequarti a meno che ovviamente ci siano scelte diverse. Tutto sommato per la mediana possiamo puntare su Ederson in coppia con De Roon, che sarebbe uno dei confermati per questa partita; dunque Pasalic scalerà davanti e potrebbe agire come unico trequartista, perché la soluzione di Gasperini per il match contro lo Spezia potrebbe essere quella di far giocare contemporaneamente i due colombiani Muriel e Duvan Zapata, che devono crescere sul piano della condizione fisica e dunque hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe.

I DUBBI DI GOTTI

Anche Gotti cambia per Atalanta Spezia, pur se il suo turnover potrebbe essere meno ampio. A cominciare dal portiere: Dragowski potrebbe essere confermato, davanti a lui possono agire Ferrer, Kiwior (che tornerebbe a giocare in difesa come l’anno scorso) e Nikolaou. Sulle fasce laterali potremmo invece vedere Jacopo Sala da una parte e Hristov dall’altra; in mezzo scatta l’ora di Zurkowski, appena arrivato dalla Fiorentina e che ha già avuto uno spezzone domenica, nella vittoria contro il Torino. A fare compagnia al polacco dovremmo avere Kovalenko si piazzerà al centro della mediana in qualità di frangiflutti; l’altra mezzala dello Spezia per affrontare l’Atalanta sarebbe allora Simone Bastoni, che si gioca il posto con Ekdal. Per quanto riguarda invece il tandem offensivo, è possibile che almeno uno tra Gyasi e Nzola sia confermato inizialmente; puntiamo sul secondo più che altro per una questione di ruolo, a quel punto sarebbe ballottaggio tra Daniel Maldini e Verde per l’altra maglia con il figlio d’arte che parte leggermente in vantaggio.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SPEZIA: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Okoli, Demiral, Djimsiti; Zortea, De Roon, Ederson, Soppy; Pasalic; D. Zapata, Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ferrer, Kiwior, Nikolaou; J. Sala, Zurkowski, Kovalenko, S. Bastoni, Hristov; D. Maldini, Nzola. Allenatore: Luca Gotti











