Probabili formazioni Atalanta Villarreal/ Quote: Duvan Zapata sarà il protagonista?

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA VILLARREAL: PROTAGONISTA

Per le probabili formazioni di Atalanta Villarreal, non possiamo ora non mettere in evidenza il nome di Duvan Zapata, certo jolly nelle mani di Gasperini e giocatore che può rivelarsi decisivo per far volare la Dea alla prossima fase della competizione UEFA. Il bomber colombiano dopo tutto è giocatore in ottima condizione: in Champions league è l’unico tra i bergamaschi ad aver timbrato il cartellino due volte fin qui, contro Manchester United e Young Boys (nelle ultime due giornate), e pure in campionato sta vivendo un momento importante.

Numeri alla mano, vediamo che Zapata in stagione in Serie A ha messo da parte in 13 presenze in campo 5 assist vincenti e nove gol, di cui pure sette sono arrivati dal 27 ottobre in avanti. Sarà dunque il colombiano il match winner oggi? I tifosi nerazzurri lo sperano. (agg Michela Colombo)

IL DUELLO

Duello certo affascinante che si accenderà oggi in campo come nelle probabili formazioni di Atalanta Villarreal è certo quello che vedrà protagonisti i due numeri 1, ovvero Juan Musso e Geronimo Rulli, su cui pure saranno pesantissime responsabilità. Con la possibilità di accedere alla prossima fase di Champions league, ecco che oggi i fan bergamaschi si attendono una prova super da parte del numero 1 argentino: Musso pure in stagione in Champions league non si è rivelato fin qui efficacissimo tra i pali, avendo subito ben 10 gol in 5 partite e avendo recuperato solo un clean sheet.

Ha fatto appena di meglio il connazionale e collega tra i pali Geronimo Rulli, in maglia del Villarreal dal 2020: il potrete infatti in Champions league ha realizzato si un solo clean sheet su 5 incontri, ma almeno ha subito solo 7 reti. Servirà la massima concentrazione stasera da parte di entrambi. (agg Michela Colombo)

GLI ASSENTI

Per le probabili formazioni di Atalanta Villarreal, tocca ora fare i conti anche con gli assenti annunciati che i due allenatori registrano a poche ore dalla sfida in terra bergamasca: chi dunque mancherà all’appello nell’ultimo turno dei gironi di Champions League? Partendo dallo spogliatoio della Dea, vediamo subito che Gian Piero Gasperini oggi, per tentare l’impresa della qualificazione al prossimo turno, avrà a disposizione una rosa molto ampia.

Pure rimangono out Robin Gosens e Matteo Lovato, ancora fermi in infermeria. Per il Villarreal invece spicca in primis il forfait dello squalificato Yeremi Pino: in aggiunta Unai Emery dovrà rinunciare a Danjuma e Coquelin, al massimo indirizzati verso la panchina questa sera. (agg Michela Colombo)

ATALANTA VILLARREAL: CHI GIOCA OGGI?

Quando ormai non manca molto al calcio d’inizio di Atalanta Villarreal è arrivato il momento di dare un’occhiata alle probabili formazioni della sfida valida per l’ultima giornata del girone F di Champions League.

Prima però facciamo un attimo il punto della situazione: gli orobici sono costretti a vincere per passare alla fase ad eliminazione diretta. Una classica partita da dentro o fuori quella contro gli spagnoli, che dopo 5 giornate occupano la seconda posizione con 7 punti in classifica alle spalle del Manchester United già qualificato.

I ragazzi di Gasperini sono distanziati di un solo punto: l’obiettivo è arrivare alla fine dei 90 minuti odierni senza ritrovarsi a recriminare per le tante occasioni lasciate per strada nelle partite precedenti. Per far sì che questo accada, l’Atalanta ha davanti a sé una sola opzione: vincere, continuare a vincere come ha fatto nelle ultime 5 sfide di campionato, a riprova dell’ottimo stato di forma che sta attraversando.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo adesso uno sguardo al pronostico di Atalanta Villarreal secondo i bookmakers. Quote incerte com’era lecito attendersi in vista di uno scontro equilibrate, ma la Dea sembra favorita. Secondo l’agenzia SNAI, anche in ragione del fattore campo, i nerazzurri sono comunque favoriti: una vittoria è pagata 1.70. Il pareggio e la vittoria degli iberici sono quotati allo stesso modo: valgono 4,25 la posta giocata.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA VILLARREAL

LE MOSSE DI GASPERINI

Quale sarà l’undici di partenza cui si affiderà Gian Piero Gasperini per questo Atalanta-Villarreal? Le probabili formazioni non hanno dubbio alcuno nell’asserire che l’allenatore degli orobici si affiderà al modulo che in questi anni è diventato anche il suo marchio di fabbrica. Stiamo parlando del 3-4-2-1, schieramento in realtà camaleontico che tanti grattacapi ha riservato agli avversari degli atalantini nelle ultime stagioni, sia in Italia che in Europa. Tra i pali c’è Musso, ormai una certezza; terzetto di difesa composto da Toloi, Demiral e l’esperto Palomino; sulle fasce da una parte Maehle, dall’altra Zappacosta agiscono ai lati di De Roon e Freuler in mezzo al campo; Pessina e Malinovskyi sono i trequartisti alle spalle di Duvan Zapata.

LE MOSSE DI EMERY

Occhio ad Unai Emery, allenatore che ha costruito la sua carriera esaltandosi in partite da dentro o fuori come quella di oggi contro l’Atalanta. Le indicazioni che arrivano dalle probabili formazioni ci dicono che il Villarreal si schiererà con un compatto 4-4-2. Il portiere Rulli sarà schermato da Foyth, dall’ex Napoli Albiol, da Pau Torres e Pedraza; a centrocampo, da destra verso sinistra, agiranno Trigueros, Capoue, Parejo e Danjuma. Coppia offensiva composta da Gerard Moreno e Chukweze. Facile attendersi, da parte del Villarreal, una partita impostata sulla difesa e sul contropiede. Verremo smentti nella nostra analisi tattica?



