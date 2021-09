Probabili formazioni Atalanta Young Boys/ Diretta tv: certezze per il Gasp

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA YOUNG BOYS: CHI SCENDE IN CAMPO DOMANI?

Le probabili formazioni di Atalanta Young Boys ci introducono alla partita di domani sera al Gewiss Stadium di Bergamo, che si annuncia molto importante per la seconda giornata del girone F della Champions League. In effetti il debutto ha regalato soddisfazioni sia ai bergamaschi sia agli svizzeri: per l’Atalanta c’è stato un ottimo pareggio sul campo del Villarreal, mentre lo Young Boys ha fatto l’impresa sconfiggendo il Manchester United e mettendo in crisi le gerarchie del gruppo.

Avversario dunque da non sottovalutare, anche se certamente alla portata dell’Atalanta, soprattutto se i nerazzurri giocheranno bene come nel bellissimo derby lombardo di sabato scorso in campionato contro l’Inter, partita nella quale abbiamo rivisto una Dea davvero in forma. Di certo sarà una partita stuzzicante, andiamo allora a leggere le probabili formazioni di Atalanta Young Boys alla vigilia della partita.

ATALANTA YOUNG BOYS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Atalanta Young Boys sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, di conseguenza per tutti gli abbonati alla televisione satellitare sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, inoltre si potrà vederla anche su Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA YOUNG BOYS

LE SCELTE DI GASPERINI

Le probabili formazioni di Atalanta Young Boys dovrebbero riservarci da parte di Gian Piero Gasperini il modulo 3-4-2-1, assetto che è tra i più utilizzati dal Gasp per la sua Dea. Partendo dalla difesa, ci aspettiamo quindi che ci sia Musso tra i pali e davanti a lui la retroguardia a tre dovrebbe essere formata da Toloi, Demiral e Djimsiti, anche in considerazione del fatto che Palomino si è infortunato sabato contro l’Inter.

A centrocampo non ci aspettiamo alcun tipo di sorpresa, dunque largo a Zappacosta come esterno destro, naturalmente nel cuore della mediana l’inossidabile coppia De Roon-Freuler così come è intoccabile Gosens a sinistra. Anche in attacco sembra tutto chiaro, con Pessina e Malinovskyi sulla trequarti a supporto della prima punta Zapata.

LE MOSSE DI WAGNER

Sul fronte elvetico, logicamente nelle probabili formazioni di Atalanta Young Boys dovremmo vedere in linea di massima le conferme di chi ha contribuito alla vittoria contro il Manchester United di due settimane fa. L’allenatore David Wagner dovrebbe proporre un modulo 4-2-3-1 con Von Ballmoos in porta, protetto da una retroguardia a quattro formata da destra a sinistra da Hefti, Camara, Lauper e Garcia.

In mediana i due titolari per lo Young Boys dovrebbero essere Sierro e Martins Pereira, mentre poi procedendo verso l’attacco ci aspettiamo dal primo minuto in campo sulla linea della trequarti Fassnacht, Aebischer e Moumi a supporto del centravanti Elia.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini.

YOUNG BOYS (4-2-3-1): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Sierro, Martins Pereira; Fassnacht, Aebischer, Moumi; Elia. All. Wagner.



