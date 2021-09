Probabili formazioni Atalanta Young Boys/ Quote, Ilicic da centravanti tattico?

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA YOUNG BOYS: CHI GIOCA A BERGAMO?

Andiamo a scoprire insieme le probabili formazioni di Atalanta Young Boys: la partita valida per la seconda giornata di Champions League 2021-2022 (gruppo F) si gioca alle ore 18:45 di mercoledì 29 settembre, presso il Gewiss Stadium. La Dea, reduce dal brillante pareggio di San Siro contro l’Inter, nella prima giornata del girone è riuscita a recuperare una partita che si era messa male e ha ottenuto un punto contro il Villarreal, evitando una sconfitta su un campo difficile e dunque facendo un risultato positivo in termini di corsa agli ottavi di finale.

Oggi però dovrà stare attenta, perchè lo Young Boys due settimane fa ha fatto addirittura meglio: ribaltato e battuto il Manchester United, primo posto in classifica e bisognerà ora vedere se durerà, ma intanto gli svizzeri se la godono e arrivano a Bergamo in totale fiducia. Vedremo quindi cosa succederà, ma nelle poche ore che ci separano dalla partita proviamo a valutare insieme quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato tra le altre il pronostico su Atalanta Young Boys, con gli orobici nettamente favoriti: la loro vittoria è regolata dal segno 1 e secondo questo bookmaker ha un valore di 1,50 volte la puntata, mentre per il successo esterno degli svizzeri (segno 2) il guadagno corrisponderebbe a 6,00 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, identificata dal segno X: in questo caso la vincita ammonterebbe a 4,75 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA YOUNG BOYS

I DUBBI DI GASPERINI

Per Atalanta Young Boys c’è una timida speranza di rivedere Muriel: l’attaccante colombiano partirebbe eventualmente dalla panchina, il titolare potrebbe anche essere Ilicic che giocherebbe – non per la prima volta – da finto centravanti con il supporto di Malinovskyi e Pessina alle sue spalle. In alternativa pronto Duvan Zapata, e ballottaggio dietro di lui; a centrocampo Freuler e De Roon vanno per la conferma ma occhio al sempre utile Pasalic, sulle corsie laterali Zappacosta è salito molto nelle gerarchie di Gian Piero Gasperini e per questo motivo insidia nuovamente la maglia di Maehle, il danese rischia un’altra panchina visto che Gosens dovrebbe prendersi comunque la sua posizione a sinistra. In difesa invece potrebbe tornare titolare Djimsiti: a rimanere in panchina, a differenza di quanto accaduto sabato, sarebbe a questo punto Demiral con la conferma di Rafa Toloi e Palomino, in porta invece la Champions League dovrebbe essere il regno di Musso anche se Sportiello potrebbe giocare a sorpresa.

GLI 11 DI WAGNER

David Wagner pensa al 4-4-2 classico per Atalanta Young Boys, anche se di fatto questo modulo somiglia più a un 4-2-3-1. I due laterali di centrocampo, Ngamaleu e Fassnacht, alzano molto la loro posizione in fase di possesso mentre Siebatcheu indietreggia a giocare come trequartista, e lasciando il solo Meschack Elia a fare da centravanti. A questo punto ci sarebbe una cerniera mediana composta da Martins Pereira e Aebischer, che sono favoriti sulla concorrenza rappresentata da Rieder (che comunque qualche possibilità di giocare ce l’ha) e Vincent Sierro; in difesa il ballottaggio a destra è tra Hefti e Maceiras, a sinistra Ulisses Garcia rimane in ampio vantaggio su Lefort. Al centro dello schieramento troviamo Lauper e Mohamed Camara, il portiere – che è anche capitano dello Young Boys – è Von Ballmoos, classe ’94 ma che si è fatto ampiamente le ossa nelle partite internazionali.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Ilicic. Allenatore: Gian Piero Gasperini

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Lauper, M. Camara, U. Garcia; Ngamaleu, Martins Pereira, Aebischer, Fassnacht; M. Elia, Siebatcheu. Allenatore: David Wagner



