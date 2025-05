PROBABILI FORMAZIONI ATHLETIC BILBAO MANCHESTER UNITED: CHI GIOCA A SAN MAMES?

L’obiettivo sarà quello di tornare a San Mames per la finale, intanto ci attende una prestigiosa semifinale in Europa League e allora analizziamo le probabili formazioni Athletic Bilbao Manchester United. I baschi avranno quindi la finale in casa, è un obiettivo potenzialmente storico e dopo avere piegato nei quarti di finale gli scozzesi Rangers Glasgow ecco una sfida ancora più affascinante contro i Red Devils. L’Athletic Bilbao però è una bella squadra, può puntare su qualità e velocità e mister Ernesto Valverde metterà sul piatto anche la sua esperienza.

Video Manchester United Lione (5-4)/ Gol e highlights: la decide Maguire! (Europa League, 17 aprile 2025)

Per il Manchester United di Bruno Amorim invece la situazione è delicatissima: la stagione è stata disastrosa, per salvarla c’è una sola possibilità che ovviamente è vincere questa Europa League. Tutti ricorderete le folli emozioni del quarto di finale contro il Lione, i Red Devils infine si sono salvati e ora possono ancora sperare, però non sarà facile. Il primo passo sarebbe uscire bene da una trasferta molto difficile, non si devono sbagliare le scelte nelle probabili formazioni Athletic Bilbao Manchester United…

Diretta/ Manchester United Lione (risultato finale 5-4): Maguire fa esplodere Old Trafford! (17 aprile 2025)

PROBABILI FORMAZIONI ATHLETIC BILBAO MANCHESTER UNITED

TANTI NAZIONALI PER VALVERDE

Ricordi dolci con la Nazionale spagnola (la finale europea) contro il calcio inglese per alcuni dei nomi di spicco per Ernesto Valverde nelle probabili formazioni Athletic Bilbao Manchester United. Il modulo dei baschi dovrebbe essere il 4-2-3-1 con Unai Simon in porta, protetto dalla retroguardia che vedrà Yuri Berchiche e de Marcos ai fianchi dei due centrali Dani Vivian e Yeray Alvarez: in mezzo al campo maglie da titolari per Jauregizar e de Galarreta; ecco poi naturalmente i fratelli Inaki Williams e Nico Williams come ali che aprono il reparto offensivo dell’Athletic Bilbao, con Berenguer in mezzo a loro in qualità di trequartista e infine Sannadi centravanti.

Diretta/ Lione Manchester United (risultato finale 2-2): Cherki all'ultimo respiro (10 aprile 2025)

ECCO IL 3-4-2-1 DI AMORIM

Ruben Amorim invece sembra volersi affidare a un modulo 3-4-2-1 per la risposta dei Red Devils nelle probabili formazioni Athletic Bilbao Manchester United. Il portiere sarà l’ex nerazzurro Onana, con i tre difensori Yoro, Maguire e Shaw schierati davanti a lui, mentre Mazraoui avanza come esterno destro di un centrocampo che avrà poi Mainoo e Casemiro nel cuore della mediana e l’ex Lecce Dorgu sulla fascia sinistra. Arriviamo così all’attacco, dove Garnacho e il capitano Bruno Fernandes dovrebbero iniziare il match sulla trequarti e davanti ci sarà un’altra vecchia conoscenza della Serie A, l’ex Atalanta Hojlund.

PROBABILI FORMAZIONI ATHLETIC BILBAO MANCHESTER UNITED: IL TABELLINO

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simon; Berchiche, Dani Vivian, Yeray Alvarez, de Marcos; Jauregizar, de Galarreta; Inaki Williams, Berenguer, Nico Williams; Sannadi. All. Valverde.

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Yoro, Maguire, Shaw; Mazraoui, Mainoo, Casemiro, Dorgu; Garnacho, Bruno Fernandes; Hojlund. All. Amorim.