Probabili formazioni Atletico Madrid Botafogo: quote, moduli e titolari della partita per il Mondiale per Club 2025, oggi 23 giugno

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID BOTAFOGO: SCELTE DECISIVE

Quando in palio c’è la qualificazione, le scelte degli allenatori sono sempre molto importanti. Ecco perché adesso vogliamo analizzare le probabili formazioni Atletico Madrid Botafogo: oggi, lunedì 23 giugno, si giocherà infatti nel prestigioso scenario del Rose Bowl di Pasadena per la terza giornata del girone B al Mondiale per Club 2025.

Complimenti al Botafogo, che guida la classifica del girone a punteggio pieno. Non era facile prevederlo, specie dopo la faticosa vittoria contro i Seattle Sounders al debutto, seguita però dalla fantastica vittoria contro il Psg campione d’Europa che ha lanciato il Botafogo al comando solitario. Attenzione però: la qualificazione non è del tutto certa, gli uomini di Renato Paiva hanno bisogno almeno di un pareggio per non rischiare la beffa.

Rischia invece davvero tanto l’Atletico Madrid di Diego Simeone che si è rialzato vincendo per 3-1 contro i Seattle Sounders ma al debutto aveva incassato una sconfitta per 4-0 contro il PSG. Non ci sono calcoli da fare: realisticamente i Colchoneros devono solo vincere e anzi, potrebbe non essere nemmeno sufficiente.

Questi calcoli servono ad illustrarci la situazione per capire anche atteggiamenti e possibili mosse dei due allenatori: adesso quindi è giunto quasi il momento di fare la nostra indagine su moduli e titolari che potremmo attenderci nella serata italiana per le probabili formazioni Atletico Madrid Botafogo…

QUOTE E PRONOSTICO

Prima in realtà c’è tempo per la breve analisi del pronostico Snai su Atletico Madrid Botafogo. Il segno 1 è quotato a 1,70 e quindi la vittoria spagnola è certamente favorita, mentre il pareggio è indicato a 3,60 e un successo brasiliano porterebbe la quotazione di una vincita a 5,00.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID BOTAFOGO

IL 4-4-2 DI SIMEONE

Molti volti noti naturalmente per Diego Simone nel modulo 4-4-2 che l’allenatore dei Colchoneros dovrebbe scegliere nelle probabili formazioni Atletico Madrid Botafogo. La difesa era finita nel mirino dopo il crollo con il Psg, oggi dovremmo vedere Oblak in porta e davanti a lui Llorente, Le Normand, Gimenez e Galan; altra linea a quattro anche a centrocampo, all’insegna dell’ordine ma anche della qualità con l’ex Udinese De Paul insieme a Koke, Barrios e Simeone; infine, in attacco Sorloth e Alvarez dovrebbero formare il tandem dal primo minuto.

CHI GIOCA PER PAIVA?

Modulo 4-3-3 invece per Renato Paiva nelle probabili formazioni Atletico Madrid Botafogo: l’allenatore dei brasiliani dovrebbe schierare John Victor tra i pali; una difesa a quattro con Vitinho, Jair Cunha, Alexander Barboza e sulla sinistra l’ex Inter Alex Telles; a centrocampo i trascorsi italiani spiccano per l’ex Udinese e Napoli Allan, che dovrebbe essere affiancato da Marlon Freitas e Gregore; infine il tridente d’attacco vedrà riferimento l’eroe della vittoria con il Psg, cioè Igor Jesus, affiancato dalle ali Artur e Savarino.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID BOTAFOGO: IL TABELLINO

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Gimenez, Galan; De Paul, Koke, Barrios, Simeone; Sorloth, Alvarez. All. Simeone.

BOTAFOGO (4-3-3): John Victor; Vitinho, Jair Cunha, Alexander Barboza, Alex Telles; Marlon Freitas, Allan, Gregore; Artur, Igor Jesus, Savarino. All. Paiva.