Probabili formazioni Atletico Madrid Chelsea/ Diretta tv, pochi i dubbi di Simeone

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID CHELSEA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani alle ore 21.00 la sfida valida per l’andata degli ottavi di Champions league tra Atletico Madrid e Chelsea: vediamo allora quali potrebbero essere le probabili formazioni del match. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le mosse di Simeone, che di ritorno da un brutto KO con il Levante, pure guarda alla sfida di domani sera con ottimismo. I Colchoneros, nonostante qualche scivolone nelle ultime settimane, sono leader della Liga e paiono pronti a fare scintille tra le mura di casa. Contro per ci sarà un avversario imponente come è il Chelsea di Tuchel: la formazione inglese ha infatti chiuso da prima il proprio girone di Champions league e pure domani sarà in campo avendo messo alle spalle una lunga striscia di risultati positivi, tra i confini nazionale.

I Blues (solo quinti nella classifica di Premier League) però registrano, alla viglia della sfida, non pochi dubbi per lo schieramento e in primis il tecnico francese (che ha preso il posto di Lampard da gennaio) non è sicuro di avere a sua disposizione Thiago Silva. Andiamo dunque a controllare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Atletico Madrid Chelsea.

ATLETICO MADRID CHELSEA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Atletico Madrid Chelsea sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali di Sky che ne detiene l’esclusiva: per la precisione, l’appuntamento con i bianconeri sarà su Sky Sport Uno oppure su Sky Sport 252, con la possibilità per gli abbonati di affidarsi anche alla diretta streaming video tramite il servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID CHELSEA

LE MOSSE DI SIMEONE

Per le probabili formazioni di Atletico Madrid Chelsea il tecnico argentino non dovrebbe fare a meno del classico 3-4-2-1, dove pure stanno tanti i titolari chiamati in causa, naturalmente. Ecco che allora domani sera non mancheranno a Bucarest Luis Suarez come pure Joao Felix e Correa, anche se certo dalla panchina rimane a disposizione Carrasco (ma non Dembelè, in dubbio). Per la mediana si faranno poi avanti dal primo minuto Koke e Saul al centro, come pure il duo Renan Lodi-Llorente, chiamati a fare da mezz’ala: pure rimangono accesi alcuni ballottaggi. In difesa invece nessun dubbio: davanti a Oblak vedremo pronti dal primo minuto Gimenez, Savic e Hermoso.

LE SCELTE DI TUCHEL

Come abbiamo accennato prima, primo dubbio per Tuchel per le probabili formazioni di Atletico Madrid Chelsea sono le condizioni di Thiago Silva. Ipotizzando che il giocatore, vittima di un infortunio alla coscia, non sarà del match, ecco che per il reparto a 3 della difesa inglese dovremmo vedere pronti dal primo minuto Azilpicueta, Rudiger e Zouma. Nel reparto a 4 della mediana avrebbe essere poi spazio come titolari per Jorginho e Cantù, mentre Alonso e James si collocheranno sul corridoio esterno: pure segnaliamo che non mancano soluzioni alternative, da Kovacic a Gilmour. In attacco invece dovrebbe essere ancora panchina per Giroud e maglia da titolare invece per Mount, Werner e Abraham. Occhio però tra questi, alla punta classe 1997, che di recente ha rimediato un brutto colpo alla caviglia

IL TABELLINO

ATLETICO MADRID (3-4-2-1): Oblak; Gimenez, Savic, Hermoso; Llorente, Koke, Saul, Renan Lodi; Correa, Joao Felix; Suarez. All. Simeone

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Rüdiger, Zouma; James, Jorginho, Kanté, Alonso; Mount, Werner; Abraham. All. Tuchel



