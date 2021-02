Probabili formazioni Atletico Madrid Chelsea/ Quote: Giroud va in panchina?

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID CHELSEA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Atletico Madrid Chelsea ci introducono alla affascinante partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League, pur se si giocherà a Bucarest a causa delle restrizioni Covid sui viaggi tra Regno Unito e Spagna. Scenario anomalo ma partita comunque di notevole interesse tecnico tra due big del calcio internazionale, con l’Atletico Madrid che si presenterà come capolista della Liga anche se fu secondo nel suo girone della prima fase, mentre il Chelsea deve lottare in Premier League per conquistare un posto nella prossima Champions, ma ha vinto autorevolmente il suo girone. Tutto ciò serve per inquadrare la partita, ma adesso scopriamo più nel dettaglio quali siano le ultime notizie sulle probabili formazioni di Atletico Madrid Chelsea.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo anche uno sguardo al pronostico su Atletico Madrid Chelsea in base alle quote dell’agenzia Snai. Si annuncia una partita molto incerta, le differenze fra i tre possibili risultati sono davvero minime: il segno 1 è quotato a 2,65, poi si sale a 2,90 in caso di segno 2 e fino a 3,00 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID CHELSEA

LE MOSSE DI SIMEONE

Per le probabili formazioni di Atletico Madrid Chelsea, ecco che per i Colchoneros di Diego Pablo Simeone “padroni di casa” (ma non troppo) ci attendiamo un modulo 3-4-2-1, con Luis Suarez naturalmente nei panni della prima punta, che sarà affiancato dai due trequartisti Joao Felix e Correa, con Carrasco prima alternativa dalla panchina per il reparto offensivo dell’Atletico Madrid. Per la mediana invece dovremmo vedere in campo dal primo minuto i due interni Koke e Saul, mentre Renan Lodi e Llorente sono i due favoriti come esterni. A centrocampo tuttavia c’è ancora qualche ballottaggio, in difesa invece nessun dubbio: davanti al portiere Oblak vedremo la difesa a tre che sarà composta da Gimenez, Savic e Hermoso.

LE SCELTE DI TUCHEL

Sul fronte inglese, le probabili formazioni di Atletico Madrid Chelsea vedono il nuovo allenatore Tuchel alle prese con i problemi fisici di Thiago Silva. Ecco dunque che in difesa dovremmo vedere titolari per gli inglesi Azpilicueta, Rudiger e Zouma. Modulo 3-4-2-1 speculare a quello degli spagnoli, ecco che a centrocampo il Chelsea dovrebbe proporre come titolari Jorginho e Kantè nella coppia centrale ed Alonso e James come esterni, anche se non mancano soluzioni alternative, da Kovacic a Gilmour. In attacco invece dovrebbe andare ancora una volta in panchina Giroud perché le maglie da titolare sembrano destinate a Mount, Werner e Abraham, anche se quest’ultimo di recente ha rimediato un brutto colpo alla caviglia.

IL TABELLINO

ATLETICO MADRID (3-4-2-1): Oblak; Gimenez, Savic, Hermoso; Llorente, Koke, Saul, Renan Lodi; Correa, Joao Felix; Suarez. All. Simeone.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Rüdiger, Zouma; James, Jorginho, Kanté, Alonso; Mount, Werner; Abraham. All. Tuchel.



