Probabili formazioni Atletico Madrid Inter, quote e ultime notizie sulle scelte per Simeone e Chivu in Champions League, oggi 26 novembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID INTER: CHIVU SFIDA SIMEONE

Una sfida speciale in panchina caratterizzerà le probabili formazioni Atletico Madrid Inter, che già di suo sarà uno degli appuntamenti più sentiti oggi, 26 novembre 2025, naturalmente nella quinta giornata di Champions League. Gli allenatori saranno quindi fra i protagonisti più attesi allo stadio Metropolitano di Madrid.

Cristian Chivu ha fatto quello che per tanti anni era stato annunciato per Diego Simeone, cioè tornare all’Inter da allenatore dopo avere vestito la maglia nerazzurra da calciatore. Il Cholo nel frattempo è diventato una vera e propria bandiera per l’Atletico Madrid, perché il 23 dicembre saranno 14 anni sulla panchina del club spagnolo, ci sono ormai pochissimi paragoni, specie nei club più blasonati.

Simeone non ha mai nascosto di voler tornare un giorno, ma intanto pensa al suo Atletico, che dopo la vittoria contro l’Union SG avrebbe bisogno di un altro acuto per raddrizzare una classifica appesantita da due sconfitte nelle prime tre giornate. Finora cammino a due facce: solo vittorie in casa, solo sconfitte in trasferta per i Colchoneros.

L’Inter invece ha vinto quattro partite su quattro finora, ma la seconda metà sarà molto più difficile della prima nella curiosa League Phase dei nerazzurri, con un calendario a dir poco particolare: a maggior ragione dopo la sconfitta nel derby non si possono fare troppi calcoli, staremo a vedere se ciò lascerà il segno sulle probabili formazioni Atletico Madrid Inter…

PRONOSTICO E QUOTE

Prima però il pronostico su Atletico Madrid Inter. Le quote Snai vedono i Colchoneros leggermente favoriti, quindi il segno 1 è indicato a quota 2,25 contro il 3,10 per un successo esterno dei nerazzurri, il pareggio varrebbe ancora un poco di più, cioè 3,45 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID INTER

FIGLIO IN CAMPO PER SIMEONE

Diego Simeone nelle probabili formazioni Atletico Madrid Inter potrebbe schierare anche il figlio Giuliano, che dovrebbe essere l’esterno destro di centrocampo nel 4-4-2 dei Colchoneros, anche se in lizza c’è pure il più prudente Llorente. Da notare che pure a sinistra c’è un dubbio fra Baena e Nico Gonzalez, mentre Barrios e Koke saranno la coppia centrale. Davanti spazio ad Alvarez e Griezmann, con Sorloth prima alternativa. In difesa infine ecco il portiere Oblak oppure Musso (lo sloveno è in dubbio) e davanti a lui la linea a quattro con Molina, Lenglet, Hancko e Ruggeri, uno dei due italiani dell’Atletico.

UN CAMBIO PER CHIVU

Per quanto beffarda, la prestazione nel derby era stata certamente buona, per cui Cristian Chivu dovrebbe cambiare pochissimo nelle probabili formazioni Atletico Madrid Inter. Conferma per Sommer, per non creare un caso dopo la respinta non perfetta che ha portato al gol di Pulisic, potrebbe però esserci De Vrij con Akanji e Bastoni nella difesa a tre nerazzurra. Considerando che Dumfries non è al top, scegliamo ancora Carlos Augusto a destra, con Dimarco a sinistra e in mezzo Barella, Calhanoglu e Sucic, anche se quest’ultimo potrebbe essere in ballottaggio con Zielinski. Infine, la coppia d’attacco dell’Inter dovrebbe essere di nuovo composta da Lautaro Martinez e Thuram.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID INTER: IL TABELLINO

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Lenglet, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Barrios, Koke, Baena; Alvarez, Griezmann. All. Simeone.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.