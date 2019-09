Probabili formazioni Atletico Madrid Juventus/ Diretta tv: guai per Sarri

L’analisi delle probabili formazioni di Atletico Madrid Juventus ci conduce alla partita che le due squadre, alle ore 21:00 di mercoledì 18 settembre, giocano nella prima giornata del gruppo D in Champions League 2019-2020: a sei mesi di distanza dal rocambolesco ottavo superato dai bianconeri, il Wanda Metropolitana torna ad ospitare una sfida che sulla carta vale per il primo posto nel girone, ma che entrambe le compagini devono prendere con le molle visto che almeno il Bayer Leverkusen promette battaglia. Per di più la Juventus è al primo anno con Maurizio Sarri e, come la partita di Firenze ha confermato, qualche dettaglio è ancora da limare; sarà dunque una serata complessa per i bianconeri, che tra l’altro si presentano a Madrid con qualche infortunio recente sul groppone. Aspettiamo dunque che arrivi il mercoledì sera per vedere le due squadre scendere sul terreno di gioco, intanto però possiamo provare a valutare quali siano certezze e dubbi nella mente dei due allenatori alla vigilia di questa partita importante e sentita, leggendo nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Atletico Madrid Juventus.

La diretta tv di Atletico Madrid Juventus sarà trasmessa esclusivamente sui canali della televisione satellitare, nello specifico Sky Sport Uno che trovate al numero 201 del decoder. Tutti gli abbonati, come di consueto, avranno la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

Nelle probabili formazioni di Atletico Madrid Juventus, lato Colchoneros, inseriamo anche Morata: il grande ex dovrebbe esserci anche se potrebbe andare solo in panchina, lasciando spazio a Joao Felix e Diego Costa nel reparto avanzato. Naturalmente Diego Simeone schiera il consolidato 4-4-2, ma rispetto alla sconfitta di San Sebastian potrebbe cambiare in mezzo: con il rientro di Thomas Partey, Koke scalerebbe sull’esterno e verosimilmente sarebbe a sinistra, con Lemar che dunque dovrebbe rimanere fuori a meno che non sia utilizzato a destra, scalzando Vitolo dalla formazione titolare. Potrebbe eventualmente giocarsela Angel Correa, un potenziale undicesimo aggiunto per dirla così; in difesa invece si va verso la conferma dei soliti quattro, vale a dire Trippier e Lodi a percorrere le corsie esterne con la coppia centrale formata da Savic, che la Juventus ha provato a sondare dopo l’infortunio di Chiellini, e José Gimenez che come sempre si disporranno davanti al portiere sloveno Oblak.

Pronti via, i bianconeri arrivano ad Atletico Madrid Juventus con la rosa decimata: oltre a De Sciglio e Chielliini manca Douglas Costa, Pjanic non dà garanzie dal primo minuto e come sappiamo le mancate cessioni hanno portato all’esclusione di Emre Can e Mandzukic dalla lista per i gironi. Verosimilmente, Sarri dovrebbe confermare la squadra che dopo gli infortuni ha giocato al Franchi: questo significa confermare la base di partenza e aggiungervi Bentancur in cabina di regia e Bernardeschi come laterale destro del tridente. Le alternative ovviamente ci sono, e si chiamano Ramsey e Dybala; tuttavia il tecnico della Juventus dovrebbe puntare al momento sulla squadra che ha iniziato la stagione. Il che significa che davanti a Szczesny giocheranno Bonucci e De Ligt, con i due brasiliani Danilo e Alex Sandro schierati come terzini; ci sarà anche la conferma di Khedira e Matuidi come interni di centrocampo (qui però Rabiot potrebbe eventualmente giocarsi una maglia) e naturalmente Higuain agirà da prima punta con Cristiano Ronaldo al suo fianco, largo da sinistra e intenzionato a ripetere la memorabile prestazione del ritorno degli ottavi.

ATLETICO MADRID (4-4-2): 13 Oblak; 23 Trippier, 15 Savic, 2 J. Gimenez, 12 Lodi; 6 Koke, 8 Saul Niguez, 5 Thomas, 11 Lemar; 7 Joao Felix, 19 Diego Costa

A disposizione: 1 Adan, 4 Arias, 18 Felipe, 20 Vitolo, 16 Hector Herrera, 10 A. Correa, 9 Morata

Allenatore: Diego Simeone

Squalificati: –

Indisponibili: Vrsaljko

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 23 Danilo, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 30 Bentancur, 14 Matuidi; 33 Bernardeschi, 21 Higuain, 7 Cristiano Ronaldo

A disposizione: 77 Buffon, 28 Demiral, 8 Ramsey, 5 Pjanic, 25 Rabiot, 16 Cuadrado, 10 Dybala

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: –

Indisponibili: De Sciglio, Chiellini, Emre Can, Douglas Costa, Mandzukic



