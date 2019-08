Probabili formazioni Atletico Madrid Juventus/ Diretta tv, Higuain ancora titolare?

Si accenderà solo domani alle ore 18,00 alla Friends Arena di Stoccolma la partita tra Atletico Madrid Juventus, di cui ora esamineremo le probabili formazioni. Si tratta dell’ultima amichevole per la International Champions cup 2019 e sia Simeone che Sarri vogliono sfruttare appieno tale occasione: l’inizio dei rispettivi campionati è ormai vicino e di certo i due allenatori studieranno con grande attenzione le probabili formazioni di Atletico Madrid Juventus. Quello che è certo è che entrambi dovrebbero mettere in campo i giocatori più in forma a loro disposizione e in questo senso in casa bianconera fa piacere sapere che anche Chiellini ha smaltito il problema al polpaccio ed è quindi tornato ad allenarsi in gruppo. Andiamo quindi a esaminare da vicino le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni di Atletico Madrid Juventus.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE ATLETICO MADRID JUVENTUS

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta tv di Atletico Madrid Juventus sarà disponibile su Sportitalia, che ha acquistato i diritti di tutta la International Champions Cup 2019. Dobbiamo segnalare che il canale non è più disponibile sul satellite e dunque l’appuntamento sarà esclusivamente al canale numero 60 in chiaro. Resta valida invece l’alternativa del sito ufficiale: su sportitalia.com potrete infatti la sfida sarà disponibile in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID JUVENTUS

LE MOSSE DI SIMEONE

Per le probabili formazioni di Atletico Madrid Juventus, ecco che Simeone dovrebbe ancora puntare sul 4-4-2 come modulo di partenza, dove potremmo vedere Oblak dal primo minuto tra i pali. Per la difesa si fanno avanti Trippier e Renan al lati oltre che la coppia Savic-Hermoso per il centro: la mediana invece vedrà in campo dal primo minuto Joao Felix, Saul, Koke e Lemar. Maglie già consegnate anche in attacco con Costa (autore di 4 gol contro il Real Madrid) e Morata.

LE SCELTE DI SARRI

Sarà invece il 4-3-3 il modulo di partenza della Juventus, che vedrà comunque sempre Szczesny fedele tra i pali. Per la difesa come detto torna a disposizione Chiellini ma è probabile che il numero 3 venga temuto a riposo: ci saranno Bonucci e De Ligt al centro del reparto, mentre toccherà a De Sciglio e Alex Sandro coprire le fasce (considerato l’ultimo affare di mercato con lo scambio Danilo-Cancelo). Per la mediana si accendono i ballottaggi: i primi nomi che si fanno avanti sono quelli di Matuidi, Pjanic e Rabiot, ma alternative sono pronte in panchina. In attacco vi sarà poi spazio per Ronaldo Higuain e Bernardeschi, considerato che Dybala è sempre visto in uscita in questa sessione di mercato.

IL TABELLINO

ATLETICO MADRID (4-4-2) Oblak; Trippier, Savic, Hermoso, Renan; Joao Felix, Saul, Koke, Lemar; Costa, Morata All. Simeone

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; A Sandro, Bonucci, De ligt, De Sciglio; Matuidi, Pjanic, Rabiot; Ronaldo, Higuain, Bernardeschi All. Sarri



© RIPRODUZIONE RISERVATA