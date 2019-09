Si accende questa sera alle ore 21,00 tra le mura del Wanda Metropolitano, il match di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus, di cui ora dobbiamo certo analizzare da vicino le probabili formazioni. E’ quindi già impegno di gran lusso nella fase a gironi della prima per Sarri, che come Simeone certo non può commettere errori nello stilare le probabili formazioni di Atletico Madrid Juventus. Pure entrambi allenatori non si presentano a tale incontro prestigioso a Madrid nelle migliori condizioni: partendo dai bianconeri ecco che Sarri dovrà fare fronte a diverse assenze di peso. L’infermeria della Vecchia Signora infatti risulta piena con Chiellini, De Sciglio e Douglas Costa, e pure Higuain e Pjanic non paiono in ottima forma e potrebbe dover lasciare il posto ad altri: pure la lista ridotta della Uefa non facilita lo stesso tecnico, che ha inizio mese ha escluso Emre Can e Mandzukic, due uomini che ora sarebbero ben utili. Anche Simeone a qualche grattacapo da risolvere per stilare le probabili formazioni di Atletico Madrid e Juventus, tenuto conto che in questo fine settimana non si è fatto vedere Morata, confinato in palestra a fare lavoro separato. Andiamo allora a vedere da vicino quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Atletico Madrid Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di dare spazio alle scelte degli allenatori esaminiamo anche il pronostico che accompagna il match di Champions league e che vede gli spagnoli appena favoriti in casa. Secondo il portale dei scommesse snai ecco che nell’1×2 il successo dell’Atletico Madrid è stato fissato a 2,45, mentre la vittoria della Juventus vale 3,20: per il pareggio ecco la quota di 3,00.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID JUVENTUS

LE MOSSE DI SIMEONE

Come detto prima, Simeone è di fronte a qualche perplessità nel fissare le probabili formazioni di Atletico Madrid Juventus, specie nel reparto offensivo del suo 4-3-1-2, dato che Morata non pare al top della condizione. Senza l’ex Chelsea ecco che in avanti dovremmo vedere domani dal primo minuto Diego Costa e Joao Felix, con Lemar atteso sulla trequarti. Per la mediana si fanno poi avanti Koke, Partey e Saul, mentre è in difesa che il tecnico non ha dubbi nel consegnare le maglie da titolari: davanti a Oblak infatti vedremo dal primo minuto al centro Savic e Gimenez, mentre toccherà a Trippier e Renan lodi agire da esterni dal primo minuto.

LE SCELTE DI SARRI

Anche Sarri non può disporre liberamente dei suoi: assenti e mancate convocazione per gli eventi Uefa infatti non rendono facile il lavoro dell’allenatore bianconero. E’ quindi probabile che questa sera a Madrid vedremo uno schieramento molto vicino a quello già visto al Franchi pochi giorni fa contro la Fiorentina, rispettando ovviamente il solito 4-3-3. Tra i pali la sicurezza è Szczesny: di fronte al numero 1 polacco vedremo quindi dal primo minuto De Ligt e Bonucci, con Danilo ed Alex Sandro adibiti al lati del reparto difensivo. In mediana disperiamo di vedere l’acciaccato Pjanic, ma vi sarà spazio per Matuidi e Khedira oltre che Bentancur, questo al centro del reparto al posto della maglia numero 5. Per l’attacco l’elemento fisso per Sarri è ovviamente Cristiano Ronaldo: con lui potrebbero farsi avanti Bernardeschi e Dybala, con l’argentino visto in pole sull’acciaccato Higuain.

IL TABELLINO

ATLETICO MADRID (4-3-1-2): 13 Oblak; 23 Trippier, 15 Savic, 2 Gimenez, 12 Renan Lodi; 6 Koke, 5 Partey, 8 Saul, 11 Lemar; 19 Diego Costa, 7 Joao Felix All. Simeone

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 12 A. Sandro, 4 De Ligt, 19 Bonucci, 13 Danilo; 14 Matuidi, 30 Bentancur, 6 Khedira; 7 C. Ronaldo, 10 Dybala, 33 Bernardeschi. All. Sarri.



