PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID LAZIO/ Quote, occhio a Griezmann-Morata (Champions, 12 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID LAZIO: I PERICOLI PUBBLICI

Parlando delle probabili formazioni di Atletico Madrid Lazio, sembra doveroso parlare di Antoine Griezmann e Alvaro Morata, cioè naturalmente i nomi di spicco dell’attacco dei Colchoneros. Per il francese classe 1991 ci sono stati finora in stagione ben tredici gol più due assist, con un rendimento buonissimo nella Liga grazie a nove gol più due assist in quindici presenze, ma il meglio finora è stato proprio in Champions League, con quattro gol in cinque partite e la media di una rete segnata ogni 104 minuti giocati, davvero eccellenti per chi non è nemmeno un centravanti di professione.

Quanto ad Alvaro Morata, per lo spagnolo classe 1992 ci sono numeri molto simili (tredici gol più tre assist complessivi), con un bilancio che in Champions League è ancora migliore rispetto a Griezmann, grazie a cinque gol in altrettante presenze, più un assist e la media di una rete segnata ogni 84 minuti giocati. Insomma, non è solo una questione di nomi: Griezmann e Morata sono davvero fondamentali per Diego Simeone e di conseguenza saranno i principali pericoli per la Lazio stasera a Madrid. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ATLETICO MADRID LAZIO: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Atletico Madrid Lazio ci consentono di presentare le mosse di Maurizio Sarri e del grande ex Diego Simeone verso la partita di questa sera nella capitale spagnola, bello “spareggio” per il primo posto. Il girone E di Champions League ha infatti già sancito con la vittoria di due settimane fa sul Celtic la qualificazione della Lazio per gli ottavi di finale, un traguardo eccellente per i capitolini, soprattutto pensando alle difficoltà che invece ha dovuto affrontare in questi mesi in campionato la Lazio “double face” versione 2023-2024.

Per la ciliegina sulla torta rappresentata dal primo posto servirebbe espugnare lo stadio di Madrid per scavalcare l’Atletico, già beffato nella partita d’andata all’Olimpico con il gol di Ivan Provedel che determinò per la Lazio un prezioso pareggio per 1-1 conquistato in pieno recupero, ora decisivo per arrivare a Madrid con la certezza della qualificazione. I padroni di casa hanno bisogno almeno di un pareggio per confermarsi primi, adesso allora scopriamo tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Atletico Madrid Lazio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico su Atletico Madrid Lazio. Partono favoriti i padroni di casa e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1,60, mentre poi si sale a quota 4,00 in caso di pareggio e quindi segno X, infine una vittoria della Lazio varrebbe 5,25 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID LAZIO

LE MOSSE DI SIMEONE

Le probabili formazioni di Atletico Madrid Lazio ci parlano per Diego Pablo Simeone di un modulo 5-3-2, anche se naturalmente in fase di spinta i due terzini saranno chiamati ad avanzare. Quanto ai possibili undici titolari, naturalmente cominciamo da Oblak in porta; davanti a lui, ecco Molina terzino destro, poi Gimenez, Hermoso e Witsel che ha ormai arretrato in difesa il proprio raggio d’azione, infine Riquelme a sinistra; a centrocampo, ecco il terzetto con Llorente, De Paul che sarà il punto di riferimento della manovra e naturalmente capitan Koke; infine, la coppia titolare d’attacco dell’Atletico Madrid sarà certamente formata dalle due stelle dei Colchoneros, cioè Griezmann e Morata.

LE SCELTE DI SARRI

Sul fronte biancoceleste, le probabili formazioni di Atletico Madrid Lazio vedono Maurizio Sarri intenzionato a schierare un modulo 4-3-3: cominciamo da Provedel, grande protagonista della partita d’andata; con Patric non al meglio, indichiamo invece in difesa da destra a sinistra Lazzari, Casale, Gila e Marusic; a centrocampo invece potrebbero agire Guendouzi, Rovella e Luis Alberto, ma attenzione anche alle opzioni legate a Kamada e Cataldi, per cui ci sono ancora dei dubbi per Sarri; nel tridente d’attacco dovrebbero infine essere certi del posto Felipe Anderson e Immobile, però bisogna fare grande attenzione al ballottaggio a sinistra fra Pedro e Zaccagni, con le quotazioni però in netta crescita per l’italiano.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID LAZIO: IL TABELLINO

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Molina, Gimenez, Hermoso, Witsel, Riquelme; Llorente, De Paul, Koke; Griezmann, Morata. All. Simeone.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.











