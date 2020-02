Probabili formazioni Atletico Madrid Liverpool/ Diretta tv: Morata titolare

Atletico Madrid Liverpool si gioca domani sera alle ore 21.00, quando le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Wanda Metropolitano per la partita d’andata degli ottavi di Champions League. Diego Simeone si gioca tanto stasera, perché fare bene in casa è fondamentale per avere poi speranze nel ritorno ad Anfield, tana dei campioni d’Europa in carica che stanno dominando la Premier League con numeri mai visti nella storia. Il sorteggio dunque non è stato certo fortunato per l’Atletico Madrid, ma inutile avere rimpianti: è in campo che i Colchoneros dovranno provare a fare l’impresa. Andiamo allora senza indugio a scoprire quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Atletico Madrid Liverpool.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Nel frattempo ricordiamo che Atletico Madrid Liverpool sarà la partita trasmessa in diretta tv anche in chiaro su Canale 5, di conseguenza raddoppiano le possibilità di seguire il match – anche in diretta streaming video, con Mediaset Play che si aggiunge a Sky Go – oltre all’opportunità offerta agli abbonati Sky sul canale numero 201 della piattaforma, Sky Sport Uno.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID LIVERPOOL

LE SCELTE DI SIMEONE

Nelle probabili formazioni di Atletico Madrid Liverpool ricordiamo innanzitutto che Diego Simeone dovrà fare a meno di Trippier, il quale è ancora indisponibile. Di conseguenza dovrebbe essere confermato Arias a destra; sempre in difesa, Gimenez dovrebbe essere disponibile ma la coppia centrale dovrebbe essere formata da Savic e Felipe davanti a Oblak, infine Renan Lodi è favorito a sinistra. A centrocampo, rispettando il modulo 4-4-2, ci aspettiamo il quartetto formato da Marcos Llorente, Koke, Thomas e Saul Niguez; in attacco, considerati i problemi di Joao Felix e Diego Costa ecco che la coppia titolare dovrebbe certamente essere composta da Correa e l’ex bianconero Morata.

LE MOSSE DI KLOPP

Passando alle scelte di Jurgen Klopp per quanto riguarda le probabili formazioni di Atletico Madrid Liverpool, ecco che le notizie più interessanti sui Reds dovrebbero arrivare dal centrocampo. Detto che Milner in campionato ha riassaggiato il campo ma non è ancora al massimo, propendiamo per un terzetto titolare composto da Henderson, Fabinho e Wijnaldum, con Naby Keita prima alternativa; per il resto c’è poco da decidere sulla formazione, i Reds hanno ormai assunto una fisionomia ben precisa. In porta dunque Alisson e davanti a lui la difesa a quattro formata da Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson; in attacco invece il micidiale tridente formato da Salah, Firmino e Mané.

IL TABELLINO

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Arias, Savic, Felipe, Lodi; Llorente, Koke, Thomas, Niguez; Correa, Morata. All. Simeone.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.



