Probabili formazioni Atletico Madrid Manchester City/ Diretta tv: zero sorprese

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID MANCHESTER CITY: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Atletico Madrid Manchester City ci permettono di parlare della partita che domani sera allo stadio Wanda Metropolitano della capitale spagnola sarà valida per il ritorno dei quarti di Champions League. Si parte dalla vittoria inglese per 1-0 di settimana scorsa, che concede un vantaggio a Pep Guardiola che però non può stare del tutto tranquillo: l’Atletico Madrid probabilmente giocherà una partita ancora accorta, puntando alla vittoria anche con il minimo scarto per allungare la contesa ai tempi supplementari davanti al proprio pubblico.

Si è detto tanto, forse troppo, su questo scontro che è anche “filosofico”: nulla di male, ognuno esalta le proprie migliori caratteristiche che in questi anni hanno reso grande il Manchester City di Guardiola, impegnato anche in una splendida volata in Premier League, e che hanno portato tante splendide vittorie all’Atletico Madrid di Simeone. Ciò premesso, andiamo adesso a scoprire quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Atletico Madrid Manchester City.

DIRETTA ATLETICO MADRID MANCHESTER CITY IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Atletico Madrid Manchester City non sarà disponibile in diretta tv, bensì in esclusiva diretta streaming video su Amazon Prime Video, che da questa stagione trasmette la migliore partita del mercoledì di Champions League con la telecronaca di Sandro Piccinini e il commento di Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID MANCHESTER CITY

LE SCELTE DI SIMEONE

Le probabili formazioni di Atletico Madrid Manchester City non ci riserveranno sorprese tattiche da parte di Diego Simeone, che si affiderà al modulo 4-4-2 nel quale dovremmo vedere il tandem d’attacco titolare con Joao Felix al fianco di Griezmann in una partita nella quale l’Atletico Madrid non potrà evidentemente solo pensare a difendersi, naturalmente con Luis Suarez e Angel Correa alternative che potrebbero avere importanza a partita in corso.

A centrocampo sarà l’ex Udinese De Paul ad affiancare Koke nel cuore della mediana dei Colchoneros, con Lemar a destra e Renan Lodi asinistra come titolari sulle corsie laterali. Infine, ecco per l’Atletico Madrid in difesa la consueta linea a quattro a protezione del portiere Oblak: Vrsaljko, Savic, Felipe e Reinildo Mandava dovrebbero essere i titolari da destra a sinistra.

LE MOSSE DI GUARDIOLA

Per quanto riguarda gli ospiti, Pep Guardiola per le probabili formazioni di Atletico Madrid Manchester City pensa a Foden dal primo minuto al centro del tridente d’attacco nel quale sarà assente obbligato lo squalificato Gabriel Jesus ma di certo non mancheranno i grandi nomi. Ai fianchi Foden, le due ali del Manchester City potrebbero infatti essere Mahrez a destra e Sterling sulla sinistra.

Un altro punto di forza dei Citizens è senza dubbio la qualità del centrocampo a tre: in cabina di regia ci sarà senza dubbio Rodri, affiancato da due mezzali di lusso che si chiamano De Bruyne e Gundogan. Un piccolo problema in difesa, perché è infortunato il perno Ruben Dias: di conseguenza, detto che tra i pali ci sarà Ederson, ecco che davanti a lui la coppia centrale difensiva dovrebbe essere formata da Stones e Laporte, con terzini Cancelo a destra e Aké a sinistra.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID MANCHESTER CITY

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Reinildo Mandava; Lemar, Koke, De Paul, Renan Lodi; João Félix, Griezmann. All. Simeone.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Joao Cancelo, Stones, Laporte, Aké; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Foden, Sterling. All. Guardiola.











