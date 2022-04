Probabili formazioni Atletico Madrid Manchester City/ Quote, Guardiola ritrova Walker

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID MANCHESTER CITY: CHI GIOCA AL WANDA METROPOLITANO?

Con le probabili formazioni di Atletico Madrid Manchester City ci avviciniamo al ritorno dei quarti di finale della Champions League 2021-2022: al Wanda Metropolitano si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 13 aprile, e si riparte dal gol con cui De Bruyne aveva finalmente spezzato il fortino dei Colchoneros. Vantaggio minimo per il Manchester City, che ora lo deve difendere: non è però nelle corde di Pep Guardiola mettersi a protezione di un risultato favorevole – soprattutto se minimo, come questo – e allora possiamo aspettarci la solita formazione e il solito atteggiamento del manager catalano.

I Citizens arrivano dal pirotecnico 2-2 contro il Liverpool, che li ha confermati in testa alla Premier League ma non ha permesso di dare lo strappo forse decisivo; per contro, l’Atletico Madrid rischia seriamente di non giocare la Champions League nella prossima stagione, ma questo ritorno dei quarti potrebbe anche salvare l’annata a patto poi di proseguire la corsa. Vedremo allora quali saranno le scelte da parte dei due allenatori per il match di questa sera: leggiamo insieme in maniera approfondita le probabili formazioni di Atletico Madrid Manchester City.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo quindi a vedere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Atletico Madrid Manchester City. Il segno 1 che identifica la vittoria dei Colchoneros vi permetterebbe di guadagnare un valore pari a 4,75 volte quanto messo sul piatto, mentre il segno 2 che identifica l’ipotesi del segno 2 per il successo esterno dei Citizens porta in dote una vincita che ammonta a 1,80 volte l’importo investito. Abbiamo poi l’eventualità del segno X, che regola il pareggio: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita che equivale a 3,55 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID MANCHESTER CITY

LE SCELTE DI SIMEONE

Non dovrebbero esserci particolari sorprese da parte di Diego Simeone nelle probabili formazioni di Atletico Madrid Manchester City: le scelte del Cholo vertono sul 4-4-2 classico e, rispetto alla partita di settimana scorsa, potremmo anche vedere gli stessi uomini in campo. Sicuramente o quasi in difesa, dove Oblak sarà protetto dalla coppia centrale formata da Savic e Felipe mentre i due terzini che spingeranno saranno Vrsaljko e Reinildo; ancora una volta quindi Renan Lodi alzerà la sua posizione piazzandosi sulla linea dei centrocampisti, ma rispetto al match di andata è tornato a disposizione Ferreira Carrasco che dunque potrebbe avere una chance, magari anche sulla destra dove però il favorito rimane Marcos Llorente. A meno che non ci sia l’intenzione di sparigliare le carte con un piano partita diverso: in questo senso attenzione ad Angel Correa, che potrebbe agire sull’esterno. In mezzo ci aspettiamo che Koke faccia reparto con De Paul o Kondogbia, poi davanti si va verso la conferma di Griezmann e Joao Felix anche se, naturalmente, Luis Suarez non si può considerare un semplice panchinaro.

GLI 11 DI GUARDIOLA

Possiamo parlare di dubbi per Guardiola nelle probabili formazioni di Atletico Madrid Manchester City: il tecnico catalano non avrà a disposizione lo squalificato Gabriel Jesus, ma non si può dimenticare che all’andata chi gli ha spaccato la partita era entrato dalla panchina. Dunque la domanda è: Foden sarà titolare? In caso di risposta affermativa, sarà lui a prendersi la maglia da centravanti tattico nel tridente ma, con Mahrez quasi certo del posto a destra, a giocarsi l’altro posto saranno Sterling, Grealish e Bernardo Silva; questo ovviamente considerando che a centrocampo sia Gundogan a prendersi il posto di mezzala, perché a fianco degli intoccabili Rodri e De Bruyne può giocare lo stesso portoghese, che anzi spesso e volentieri ha fatto l’interno offensivo. La soluzione dell’enigma è complicata: la verità è che per sua stessa ammissione Guardiola ama fare esperimenti, questa volta però potrebbe stupirci di meno per il semplice fatto che parte da una situazione di vantaggio. In difesa mancherà sempre Ruben Dias: spazio allora a Stones che farà reparto centrale con Laporte, in porta ovviamente andrà Ederson mentre è importantissimo il rientro di Walker, che dopo le tre giornate di squalifica dovrebbe prendersi la maglia di terzino destro con Joao Cancelo ad agire sull’altro lato del campo, riportato a sinistra.

IL TABELLINO

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Renan Lodi; M. Llorente, Koke, Kondogbia, Ferreira Carrasco; Griezmann, Joao Felix. Allenatore: Diego Simeone

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Joao Cancelo; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Bernardo Silva. Allenatore: Josep Guardiola











