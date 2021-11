Probabili formazioni Atletico Madrid Milan/ Diretta tv: Ibrahimovic o Giroud?

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID MILAN: CHI GIOCHERÀ DOMANI?

Le probabili formazioni di Atletico Madrid Milan ci ricordano che domani sera in Champions League sarà in programma una bellissima partita per la quinta giornata del girone B allo stadio Wanda Metropolitano della capitale spagnola. Per il Milan di Stefano Pioli tuttavia la situazione è davvero critica: il pareggio casalingo contro il Porto è stato il primo punto conquistato in quattro partite, di conseguenza i rossoneri sono sull’orlo del baratro ed essere obbligati a vincere a Madrid per restare in corsa non è di certo una situazione piacevole.

Inoltre c’è da riscattare la sconfitta subita sabato sera a Firenze in campionato. Da una parte potrebbe essere una motivazione in più, dall’altra rischia di essere un fastidioso ronzio nella mente, che consiglia di puntare tutto sul campionato dove si può sognare lo scudetto. Il Milan però non può snobbare la Champions League, tanto meno sul campo di una big come i Colchoneros. Ecco perché è doveroso dare uno sguardo alle notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Atletico Madrid Milan.

DIRETTA ATLETICO MADRID MILAN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Atletico Madrid Milan sarà trasmessa in diretta tv (per chi ha televisioni compatibili) oppure in diretta streaming video da Amazon Prime Video, che da questa stagione trasmette in fatti una partita del mercoledì ad ogni giornata di Champions League, con la telecronaca di Sandro Piccinini.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID MILAN

LE MOSSE DI SIMEONE

Nelle probabili formazioni di Atletico Madrid Milan dobbiamo evidenziare che Diego Simeone in questo “derby” personale disegnerà il suo Atletico con un modulo 3-4-2-1 nel quale, davanti al portiere Oblak, dovrebbero essere Savic, Hermoso e Gimenéz a formare la retroguardia a tre. Koke e De Paul agiranno nel cuore del centrocampo dei Colchoneros, con Vrsaljko a destra e Carrasco a sinistra a completare la mediana dell’Atletico Madrid, che infine in attacco si affiderà a Suarez come prima punta, supportato da Correa e Griezmann che agiranno sulla trequarti, il francese grazie allo sconto di una giornata di squalifica.

LE SCELTE DI PIOLI

Sul fronte rossonero delle probabili formazioni di Atletico Madrid Milan, ecco che ci attendiamo il consueto modulo 4-2-3-1 per Stefano Pioli che in difesa ha il dubbio Tomori: accanto a Kjaer dunque dovrebbe giocare Romagnoli davanti a Tatarusanu, uno dei tanti che devono riscattarsi dopo la sconfitta di Firenze. I due terzini dovrebbero essere Kalulu a destra e naturalmente Theo Hernandez a sinistra, mentre a centrocampo toccherà a Kessié e Tonali comporre la coppia mediana. In attacco, Ibrahimovic sembra favorito su Giroud per una maglia da titolare dopo la doppietta al Franchi. Alle spalle del centravanti, chiunque egli sia, agiranno Saelemaekers a destra, Brahim Diaz e uno tra Krunic e Rafael Leao, ballottaggio dal quale potrebbe dipendere anche l’esatta posizione in campo di Diaz.

IL TABELLINO

ATLETICO MADRID (3-4-2-1): Oblak; Savic, Hermoso, Giménez; Vrsaljko, Koke, De Paul, Carrasco; Griezmann, Correa; Suarez. All. Simeone.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli.



