Probabili formazioni Auckland City Boca Juniors: quote, moduli e titolari per il Mondiale per Club 2025, oggi martedì 24 giugno

PROBABILI FORMAZIONI AUCKLAND CITY BOCA JUNIORS: ECCO CHI GIOCA!

Con le probabili formazioni Auckland City Boca Juniors ci avviciniamo a una delle partite più particolari del Mondiale per Club 2025, oggi martedì 24 giugno a Nashville per il girone C. Da una parte dei dilettanti che hanno preso ferie per essere qui, dall’altra una delle formazioni più blasonate di un Paese che vive per il calcio.

Circa l’Auckland City si è già detto e scritto tanto: sono comunque la migliore squadra dell’Oceania ed è quindi stato bello averli qui, la missione era evidentemente impossibile soprattutto in un girone con tre grossi calibri, contro il Bayern è stato un disastro mentre contro il Benfica abbiamo apprezzato la coraggiosa resistenza almeno per un tempo, ora vedremo come l’Auckland si congederà dal Mondiale per Club.

Il Boca Juniors non si può tuttavia permettere di fare omaggi dopo che nella seconda giornata ha perso di misura contro il Bayern rimanendo fermo al pareggio d’esordio contro il Benfica. La qualificazione è ancora possibile, ma passerà anche dal maggior numero possibile di gol da segnare stasera…

In ogni caso una partita ricca di spunti, perché gli Xeneizes devono dare il massimo mentre i neozelandesi si godranno l’ultimo giorno da star prima da tornare alla vita quotidiana in patria e vorrebbero lasciare il segno, magari con un gol. Curiosiamo allora con piacere nelle probabili formazioni Auckland City Boca Juniors…

QUOTE E PRONOSTICO

Non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo: le quote Snai per il pronostico su Auckland City Boca Juniors vedono praticamente certa la vittoria degli argentini indicata a 1,01. Un pareggio varrebbe 18 volte la posta in palio e una vittoria neozelandese addirittura 33, ma entrambe dovrebbero essere ipotesi puramente teoriche.

PROBABILI FORMAZIONI AUCKLAND CITY BOCA JUNIORS

IL SALUTO DI POSA

La volontà di onorare fino in fondo il torneo per quanto possibile, magari anche però il desiderio di far giocare tutti: Paul Posa nelle probabili formazioni Auckland City Boca Juniors dovrebbe scegliere Garrow in porta e l’ormai consueta difesa a cinque, che in realtà poco ha potuto contro le goleade. I possibili titolari nella retroguardia potrebbero essere Lagos, Mitchell, Den Heijer, Boxall e Bell; in mediana Zhou e Ilich, poi attenzione al modulo 5-2-3, anche se molto spesso le teoriche ali ripiegheranno in un 5-4-1 per provare a dare più protezione, comunque nel tridente potrebbero giocare dal primo minuto Yoo, Bevan e Zeb.

LE DECISIONI DI RUSSO

Miguel Angel Russo invece potrebbe fare turnover, ma sempre tenendo conto nelle probabili formazioni Auckland City Boca Juniors che il suo Boca Juniors deve fare il massimo numero di gol possibili. In ogni caso la differenza tecnica sarà enorme, disegniamo il 4-2-3-1 con il portiere Marchesin e i difensori Advincula, Di Lollo, Costa e Blanco che non dovrebbero avere troppo lavoro; nel cuore del centrocampo Battaglia e Belmonte, ma i riflettori saranno puntati sul reparto offensivo, nel quale potremmo vedere Velasco, Palacios e Zenon sulla trequarti e il centravanti Merentiel come terminale.

PROBABILI FORMAZIONI AUCKLAND CITY BOCA JUNIORS: IL TABELLINO

AUCKLAND CITY (5-2-3): Garrow; Lagos, Mitchell, Den Heijer, Boxall, Bell; Zhou, Ilich; Yoo, Bevan, Zeb. All. Posa.

BOCA JUNIORS (4-2-3-1): Marchesin; Advincula, Di Lollo, Costa, Blanco; Battaglia, Belmonte; Velasco, Palacios, Zenon; Merentiel. All. Russo.