Probabili formazioni Australia Italia/ Quote, le scelte del c.t. Bertolini

Australia Italia si gioca alle ore 13.00, quando le due formazioni scenderanno in campo a Valenciennes per cominciare il proprio cammino nei Mondiali di calcio femminile 2019. Le azzurre vorranno onorare nel migliore dei modi il loro ritorno sul palcoscenico iridato dopo un’assenza durata per ben 20 anni, ma di fronte avranno un’Australia che nel calcio femminile è una eccellente realtà e di conseguenza sarà un test probante per le ragazze del c.t. Milena Bertolini. A poche ore dall’inizio della partita, andiamo allora a vedere quali sono le probabili formazioni di Australia Italia.

PRONOSTICO E QUOTE

Apriamo nel frattempo una parentesi per osservare che Australia Italia vede sulla carta favorite le australiane. Secondo le quote dell’agenzia Snai, il segno 1 è infatti proposto a 1,63, mentre si sale a quota 3,80 in caso di pareggio (naturalmente identificato dal segno X) ed infine una vittoria dell’Italia varrebbe 5,00 volte la posta in palio per chi avrà puntato sulle azzurre e dunque sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRALIA ITALIA

LE MOSSE DI MILICIC

Per le probabili formazioni di Australia Italia, parlando delle nostre avversarie possiamo ipotizzare che il commissario tecnico Ante Milicic voglia confermare il 4-1-4-1 visto poco giorni fa contro l’Olanda, nell’ultima amichevole disputata dall’Australia prima del via a questi Mondiali di calcio femminile 2019. Ecco quindi che ci aspettiamo di vedere Williams tra i pali, protetta da un quartetto difensivo composto da Carpenter, Plkinghome, Kennedy e Catley, con Van Egmond nei panni del regista basso davanti alla difesa, fondamentale con questo modulo tattico. Nella mediana le maglie da titolare dovrebbero invece andare a Raso, Yallop, Foord e Logarzo. Infine, sarà la bomber Samantha Kerr a collocarsi come unica punta e dunque riferimento in avanti della Nazionale australiana.

LE SCELTE DI BERTOLINI

Dovrebbe essere invece il 4-3-3 il modulo di riferimento della c.t. Milena Bertolini per le probabili formazioni di Australia Italia, visto pure il buon esperimento nell’ultima amichevole contro la Svizzera a Ferrara. Ecco quindi che oggi pomeriggio a Valenciennes l’Italia dovrebbe affidarsi a Giuliani tra i pali. Davanti a lei, la difesa a quattro vedrà al centro Gama e Linari, mentre come terzini sono favorite Bergamaschi e Bartoli, pur se c’è anche Guagni di nuovo a disposizione dopo la botta rimediata contro le elvetiche. A centrocampo poi avremo Galli in cabina di regia, affiancata dalle due mezzali Cernoia e Giugliano a completare il reparto. È soprattutto in attacco tuttavia che si accendono i ballottaggi: l’ipotesi più credibile però vede in campo dal primo minuto Girelli a destra, Mauro centravanti e Bonansea come ala sinistra.

IL TABELLINO

AUSTRALIA (4-1-4-1): 1 Williams; 21 Carpenter, 4 Poliknghome, 14 Kennedy, 7 Catley; 10 Van Egmond; 16 Raso, 13 Yallop, 9 Foord, 6 Logarzo; 20 Kerr. All. Milicic.

ITALIA (4-3-3): 1 Giuliani; 2 Bergamaschi, 3 Gama, 5 Linari, 13 Bartoli; 21 Cernoia, 4 Galli, 23 Giugliano; 10 Girelli, 18 Mauro, 11 Bonansea. All. Bertolini.



