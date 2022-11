Probabili formazioni Austria Italia/ Diretta tv: riecco Donnarumma e Barella

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA ITALIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Austria Italia ci avviciniamo alla partita amichevole che domani sera avrà luogo al mitico Prater di Vienna, test certamente interessante e ricco di storia, compreso il fresco ricordo degli ottavi di finale degli scorsi Europei, anche se il fatto che oggi inizino i Mondiali in Qatar ci ricorda che essere in Austria significa essere i grandi esclusi dalla rassegna iridata, per di più con il titolo di campioni d’Europa in carica e per la seconda volta consecutiva.

Difficile dire se i risultati recenti molto positivi siano una consolazione oppure una beffa ulteriore: dalla seconda qualificazione consecutiva per le Final Four di Nations League fino al successo di mercoledì in Albania, l’Italia sta dimostrando che avrebbe potuto ben figurare in Qatar, ma ormai rimuginare sugli errori passati serve a poco. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali potrebbero essere le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Austria Italia.

DIRETTA AUSTRIA ITALIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Austria Italia sarà garantita come sempre in chiaro per tutti su Rai Uno, naturalmente canale numero 1 del telecomando. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Austria Italia, tramite sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito.

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA ITALIA

LE MOSSE DI RANGNICK

Le probabili formazioni di Austria Italia ci dicono che il c.t. Ralf Rangnick potrebbe schierare l’Austria padrona di casa con un modulo 4-4-2 nel quale in porta potrebbe giocare Lindner; davanti a lui ecco la difesa a quattro che da destra a sinistra dovrebbe vedere in campo il “bolognese” Posch, Trauner, Danso e il capitano Alaba; altra linea a quattro centrocampo, in questo caso con Baumgartner, Grillitsch, Schlager e Sabitzer da destra a sinistra; infine, dovrebbero essere l’altro bolognese Arnautovic (decisivo anche mercoledì ad Andorra) e Gregoritsch a formare la coppia d’attacco.

LE SCELTE DI MANCINI

Quanto invece alle scelte di Roberto Mancini, le probabili formazioni di Austria Italia a Vienna potrebbero prevedere un 4-3-3 naturalmente con un certo turnover rispetto a mercoledì sera in Albania, quando il modulo di riferimento era stato un 3-4-3 che naturalmente non va escluso nemmeno stavolta. Comunque proviamo ad ipotizzare Donnarumma in porta e davanti a lui Di Lorenzo terzino destro, Bonucci e Acerbi centrali, infine la novità Parisi sulla corsia mancina; ecco poi a centrocampo Barella che ha riposato in Albania, Verratti e Ricci che potrebbero partire dall’inizio; Politano, Raspadori e uno scatenato Grifo sono invece le nostre opzioni per il tridente offensivo degli Azzurri, con Pinamonti alternativa come prima punta e naturalmente Chiesa jolly in una partita che porta nel cuore.

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA ITALIA: IL TABELLINO

AUSTRIA (4-4-2): Lindner; Posch, Trauner, Danso, Alaba; Baumgartner, Grillitsch, Schlager, Sabitzer; Arnautovic, Gregoritsch. All. Rangnick.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Parisi; Barella, Verratti, Ricci; Politano, Raspadori, Grifo. All. Mancini.











