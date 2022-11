Probabili formazioni Austria Italia/ Quote: dilemma attacco per Mancini

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA ITALIA: CHI GIOCA STASERA?

Leggiamo le probabili formazioni di Austria Italia, l’amichevole che stasera a Vienna proporrà una partita ricchissima di storia ma che non avremmo voluto giocare. Roberto Mancini circa un anno e mezzo fa ci guidava alla conquista del titolo di campioni d’Europa passando anche attraverso la vittoria agli ottavi di finale proprio contro l’Austria negli scorsi Europei, oggi invece siamo la grande esclusa dai Mondiali in Qatar ed è evidentemente una consolazione molto modesta pensare che il Prater di Vienna sia un palcoscenico assai più nobile rispetto agli stadi mediorientali.

L’Italia tra l’altro sta pure facendo bene, non si può dire che gli Europei siano stati un exploit casuale: ricordiamo due qualificazioni consecutive per le Final Four di Nations League, ma purtroppo il passaggio a vuoto è arrivato nel momento peggiore e adesso ci restano le amichevoli, come quella vinta mercoledì in Albania. Tutto questo premesso, andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere tutte le ultime notizie a poche ore dal match circa le probabili formazioni di Austria Italia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Austria Italia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli Azzurri partono favoriti pur giocando in trasferta e il segno 2 è quotato a 2,05, mentre poi si sale a quota 3,10 in caso di pareggio per il segno X ed infine a 3,75 volte la posta in palio sul segno 1 qualora fosse l’Austria a vincere.

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA ITALIA

LE MOSSE DI RANGNICK

Le probabili formazioni di Austria Italia ci dicono che il c.t. Ralf Rangnick potrebbe schierare l’Austria padrona di casa con un modulo 4-4-2 nel quale in porta potrebbe giocare Lindner; davanti a lui ecco la difesa a quattro che da destra a sinistra dovrebbe vedere in campo Posch del Bologna, Trauner, Danso e il capitano Alaba; altra linea a quattro centrocampo, in questo caso con Baumgartner, Grillitsch, Schlager e Sabitzer da destra a sinistra; infine, dovrebbero essere l’altro “bolognese” Arnautovic (decisivo anche mercoledì ad Andorra) e Gregoritsch a formare la coppia d’attacco.

LE SCELTE DI MANCINI

Quanto invece alle scelte di Roberto Mancini, le probabili formazioni di Austria Italia potrebbero prevedere un modulo 4-3-3 naturalmente con un certo turnover rispetto a mercoledì sera in Albania, quando avevamo avuto un 3-4-3 che naturalmente non va escluso nemmeno stavolta. Comunque proviamo ad ipotizzare Donnarumma in porta e davanti a lui Di Lorenzo terzino destro, Bonucci e Acerbi centrali, infine la novità Parisi sulla corsia mancina; ecco poi a centrocampo Barella che ha riposato in Albania, Verratti e Ricci che potrebbero partire dall’inizio; Politano, Raspadori e uno scatenato Grifo sono invece le nostre opzioni per il tridente offensivo degli Azzurri, con Pinamonti alternativa come prima punta e naturalmente Chiesa jolly in una partita che porta nel cuore.

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA ITALIA: IL TABELLINO

AUSTRIA (4-4-2): Lindner; Posch, Trauner, Danso, Alaba; Baumgartner, Grillitsch, Schlager, Sabitzer; Arnautovic, Gregoritsch. All. Rangnick.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Parisi; Barella, Verratti, Ricci; Politano, Raspadori, Grifo. All. Mancini.











