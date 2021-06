Probabili formazioni Austria Macedonia del Nord/ Quote, Alaba in mezzo? (Europei)

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA MACEDONIA DEL NORD: CHI GIOCA A BUCAREST?

Con le probabili formazioni di Austria Macedonia del Nord analizziamo la partita che si gioca alle ore 18:00 di domenica 13 giugno, presso l’Arena Nationala di Bucarest: siamo nel gruppo C degli Europei 2020, la manifestazione itinerante entra nel vivo e oggi viviamo un match importante, perché avremo l’esordio assoluto della nazionale balcanica in questa competizione, avvenuto grazie ad un playoff superato nei confronti di Kosovo e Georgia che a loro volta hanno sfiorato il grande sogno.

È comunque una bella occasione per l’Austria, che non ha poi troppe partecipazioni agli Europei e che, dopo un periodo che appariva promettente, ha sicuramente perso un po’ di smalto; sarà interessante vedere se una di queste due nazionali riuscirà a qualificarsi agli ottavi, intanto possiamo analizzare quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due Commissari Tecnici, aspettando la partita e leggendo insieme le probabili formazioni di Austria Macedonia del Nord.

QUOTE E PRONOSTICO

Possiamo valutare le quote che l’agenzia Snai ha proposto per un pronostico su Austria Macedonia del Nord. Il segno 1 che regola la vittoria della nazionale austriaca porta in dote una vincita corrispondente a 1,65 volte la posta, mentre per il segno X sul quale puntare per il pareggio vi farebbe guadagnare una somma che ammonta a 3,50 volte la giocata. Il segno 2, per il successo dei balcanici, con questo bookmaker vale 6,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA MACEDONIA DEL NORD

LE SCELTE DI FODA

Franco Foda dovrebbe affrontare Austria Macedonia del Nord con il consueto 4-2-3-1: in porta ci sarà Schlager, davanti a lui dovrebbe essere titolare Dragovic che farà coppia con Hinteregger, mentre sulle corsie laterali dovremmo avere Lainer a destra e Ulmer a sinistra. Alaba, che è il capitano di questa nazionale, può coprire vari ruoli ma sembra che il suo CT lo voglia utilizzare al momento come mediano in mezzo al campo, sfruttandone l’intelligenza tattica per fare coppia con Grillitsch, che dovrebbe essere favorito su Baumgartlinger. Nel reparto avanzato la qualità non manca: Sabitzer sicuro titolare, poi tre maglie per due tra Lazaro, Baumgartner e Gregoritsch mentre Kalajdzic è nettamente favorito su Arnautovic per fare la prima punta, visto che è reduce da un’ottima stagione con la maglia dello Stoccarda.

GLI 11 DI ANGELOVSKI

Per Austria Macedonia del Nord Igor Angelovski parte ovviamente dal veterano Pandev, e dovrebbe affiancargli Trickovski che parte favorito su Milan Ristovski; qui il modulo dovrebbe essere una sorta di 3-1-4-2, con Spirovski che rimane l’unico mediano davanti alla difesa e la posizione di Elmas e Kostadinov che si alza, per andare a supportare gli attaccanti e due esterni alti che dovrebbero essere Trajkovski e Alioski, dunque con Velkoski e Nikolov che partirebbero dalla panchina. Possiamo dire sicuramente che qualche dubbio di formazione il CT dei balcanici ce l’ha; anche per quanto riguarda la difesa, dove Darko Velkovski e Bejtulai sperano in una maglia ma partono alle spalle di Stefan Ristovski, Musliu e Ristevski. Nessun punto di domanda invece su chi difenderà la porta, si tratterà infatti di Dimitrievski.

IL TABELLINO

AUSTRIA (4-2-3-1): Schlager; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Alaba, Grillitsch; Lazaro, Sabitzer, Baumgartner; Kalajdzic. Allenatore: Franco Foda

MACEDONIA DEL NORD (3-1-4-2): Dimitrievski; S. Ristovski, Musliu, Ristevski; Spirovski; Trajkovski, Elmas, Kostadinov, Alioski; Pandev, Trickovski. Allenatore: Igor Angelovski



