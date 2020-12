Probabili formazioni Az Alkmaar Napoli/ Diretta tv, possibile turnover per Gattuso?

PROBABILI FORMAZIONI AZ ALKMAAR NAPOLI: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Az Alkmaar Napoli, sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League, prevista solo domani sera alle ore 21.00 tra le mura AFAS Stadion di Alkmaar. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Slot come di Gattuso per questo incontro che potrebbe decidere le sorti del girone F dell’Europa league, tenuto conto che i due club potrebbero dividersi i due pass per la fase finale. Con l’ottimo successo strappato anche al Rijeka, il Napoli è primo del gruppo con nove punti: pure Gattuso oggi dovrebbe dare spazio a un limitato turnover, che chiaramente non intaccherà il potenziale offensivo dello schieramento. Contro ci sarà però un AZ Alkmaar pieno di titolari, impaziente di operare il sorpasso in graduatoria del Real Sociedad (sono a pari punti), ovviamente approfittando dell’incontro di questa sera. Andiamo allora a vedere da vicino quali saranno le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Az Alkmaar e Napoli.

DIRETTA TV E INFO STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

La diretta tv di Az Alkmaar Napoli sarà disponibile in chiaro per tutti, visto che è la partita di Europa League trasmessa su Tv8; chiaramente in alternativa ci sarà il consueto appuntamento sui canali della televisione satellitare, dunque tutti gli abbonati potranno andare su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport 252, con la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI AZ ALKMAAR NAPOLI

LE MOSSE DI SLOT

Per affrontare la capolista azzurra, Arne Slot dovrebbe aver studiato un buon 4-2-1-3 colmo di titolari: per fortuna questa volta gli assenti annunciati dovrebbero essere ben pochi. Ecco che allora questa sera dovremmo vedere pronti dal primo minuto in attacco Boaudu come prima punta, e il duo Stengs-Karlsson adibito sull’esterno, come già occorso nell’ultima sfida della Eredivisie, solo pochi giorni fa contro l’Heracles (e dove il numero 9 è pure andato a segno). Proseguendo sarà dunque De Wit a far da cerniera tra i reparti: a centrocampo non dovrebbe poi mancare il capitano Koopmeiners, affiancato da Midtsjo. Pure in difesa Slot non dovrebbe avere poi grandi dubbi nel consegnare le maglie da titolari: sarà Bizot il portiere, e davanti l’olandese vedrà Letchert e Martins Indi, mentre il duo Svensson-Wijndal si occuperà delle fasce esterne.

LE SCELTE DI GATTUSO

Come abbiamo appena accennato prima, per le probabili formazioni di Az Alkmaar Napoli, Gattuso potrebbe optare per un limitato turnover, chiaramente facendo sempre i conti con gli assenti annunciati. Ecco che allora rispetto allo schieramento visto solo pochi giorni fa contro la Roma, vedremo di nuovo Ospina titolare tra i pali, mentre in avanti sarà Maksimovic a prendere il posto di Manolas al fianco di Koulibaly: in corsia di reparto spazio dal primo minuto per Di Lorenzo e Ghoulam. Per quanto riguarda il centrocampo il tecnico calabrese dovrebbe però dare di nuovo spazio a Demme , ma al suo fianco ci sarà Bakayoko, ben riposato: con Lobotka prima scelta sulla tre quarti, potrebbe dunque essere un poco di riposo oggi per Zielinski. In avanti si farà chiaramente sentire la mancanza di Osimhen: Petagna farà allora da prima punta, con Insigne e Politano messi sull’esterno di reparto.

IL TABELLINO

AZ ALKMAAR (4-2-1-3): Bizot; Svensson, Letschert, Martins Indi, Wijndal; Koopmeiners, Midtsjo; De Wit; Stengs, Boadu, Karlsson. All.: Slot

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Bakayoko, Demme; Politano, Lobotka, Insigne; Petagna. All.: Gattuso



