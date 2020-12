Probabili formazioni Az Alkmaar Napoli/ Quote, si rivede Lobotka (Europa League)

PROBABILI FORMAZIONI AZ ALKMAAR NAPOLI: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Az Alkmaar Napoli parliamo della partita che si gioca alle ore 21:00 di giovedì 3 dicembre, presso l’AFAS Stadion: nella quinta giornata del gruppo F di Europa League 2020-2021 i partenopei vanno a caccia della qualificazione ai sedicesimi di finale. All’andata la banda di Gennaro Gattuso si era fatta sorprendere dagli olandesi, che erano passati al San Paolo; da quel momento però il Napoli non ha più sbagliato un colpo e comanda la classifica con 9 punti, davanti agli avversari di questa sera che condividono il secondo posto con la Real Sociedad. Dunque gli olandesi andranno a caccia di una vittoria che significherebbe sorpasso in classifica, sapendo di avere la partita più abbordabile settimana prossima (contro il Rijeka); vedremo però come andranno le cose, gli azzurri stanno benissimo e lo hanno dimostrato travolgendo la Roma nell’ultima partita di Serie A, segnata dal ricordo di Diego Armando Maradona. Ora però mettiamoci comodi e cominciamo a fare qualche valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Az Alkmaar Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Az Alkmaar Napoli, per cui andiamo subito a vedere quanto viene proposto dalle quote: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 4,00 volte quanto messo sul piatto, per contro siamo ad un valore di 1,83 volte la puntata per il segno 2 che identifica il successo della squadra ospite. Il pareggio, come sempre regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,80 volte la vostra giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI AZ ALKMAAR NAPOLI

LE SCELTE DI SLOT

Come sempre Arne Slot si affida a un 4-2-1-3, che di fatto ricalca quanto si era visto con l’Ajax di Ten Hag: in questo caso è De Wit il giocatore che si stacca dalla linea dei centrocampisti per assistere il tridente offensivo, nel quale Boadu dovrebbe essere supportato dagli esterni che saranno Stengs e Karlsson, con il possibile inserimento di Gudmundsson dal primo minuto. La cerniera mediana, per l’appunto, vedrà il capitano Koopmeiners, giocatore molto interessante che all’occorrenza può fare anche il difensore centrale, essere affiancato da Midtsjo; in difesa invece il portiere Bizot si posizionerà come sempre tra i pali, davanti a lui dovremmo vedere Letschert e Martins Indi con due terzini che ancora una volta potrebbero essere Svensson e Wijndal, possibili alternative per il reparto arretrato sono Sugawara a destra e Leeuwin come centrale, vedremo quello che l’allenatore dell’Az Alkmaar deciderà di fare.

IL TURNOVER DI GATTUSO

Per Az Alkmaar Napoli è atteso il turnover di Gennaro Gattuso: in porta si rivede Ospina, davanti a lui Nikola Maksimovic prenderà il posto di Manolas affiancando Koulibaly mentre sulle corsie laterali sarà quasi certamente titolare Ghoulam, con Di Lorenzo che invece potrebbe essere confermato a destra. Spazio anche per Bakayoko, che era squalificato domenica sera; insieme a lui dovrebbe avere una chance Lobotka che sarà preferito a Demme, davanti si dovrebbe giocare sempre con il 4-2-3-1 ma dipenderà dalla posizione di Zielinski, potenziale titolare sulla trequarti con facoltà di arretrare per fare la mezzala. Osimhen è sulla via del recupero ma è ovviamente difficile che Gattuso lo rischi subito: sarà Petagna a giocare come prima punta, a supporto dagli esterni ci aspettiamo Politano, che contro la Roma ha lasciato il posto a Lozano, e Lorenzo Insigne per il quale la parola turnover quasi non esiste, e che di conseguenza dovrebbe essere regolarmente in campo.

IL TABELLINO

AZ ALKMAAR (4-2-1-3): Bizot; Svensson, Letschert, Martins Indi, Wijndal; Koopmeiners, Midtsjo; De Wit; Stengs, Boadu, Karlsson. Allenatore: Arne Slot

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Ni. Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Bakayoko, Lobotka; Politano, Zielinski, L. Insigne; Petagna. Allenatore: Gennaro Gattuso



