Probabili formazioni Azerbaigian Francia: quote e ultime notizie su moduli e titolari nelle qualificazioni mondiali, oggi 16 novembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI AZERBAIGIAN FRANCIA: LE SCELTE DI DESCHAMPS

Saranno ovviamente soprattutto le scelte di Didier Deschamps ad attirare la nostra attenzione nelle probabili formazioni Azerbaigian Francia: si giocherà a Baku per l’ultima giornata del girone D delle qualificazioni mondiali, diciamo subito che Kylian Mbappé sarà il grande assente ma questo inciderà poco su una partita che non avrà molto da dire come importanza pratica.

L’Azerbaigian ha un solo punto in classifica ed è già matematicamente ultimo. Non è che le ambizioni fossero molto più alte, anche se a settembre c’è stato l’addio a Fernando Santos dopo il deludente inizio nel girone: si proverà almeno a ben figurare, come tutto sommato l’Azerbaigian era riuscito a fare all’andata, con sconfitta per 3-0 al Parco dei Principi, mentre oggi il fattore campo potrebbe dare un pizzico di orgoglio in più.

La Francia ha la necessità di non fare brutta figura, ma per il resto sarà un test “gratuito” in più per i Bleus, matematicamente primi nel girone da giovedì sera con il successo 4-0 contro l’Ucraina, il posto ai Mondiali 2026 è in cassaforte per la Nazionale che nelle ultime due edizioni vanta un titolo nel 2018 e una sconfitta in finale ai rigori nel 2022.

Partita che verrebbe quindi da definire da “fine stagione” anche a novembre, vedremo se l’orgoglio dei padroni di casa potrà dare fastidio alla netta superiorità tecnica degli ospiti nelle probabili formazioni Azerbaigian Francia e se ci potrà essere qualche spunto particolare nelle scelte di Deschamps.

PRONOSTICO E QUOTE

Non c’è francamente molto da dire circa il pronostico su Azerbaigian Francia che è chiarissimo per le quote Snai (e anche la logica): il segno 2 è ritenuto praticamente certo a 1,08, il pareggio già vi farebbe vincere ben 10,00 volte la posta, infine una vittoria azera è quotata a 22, solo per i più coraggiosi.

PROBABILI FORMAZIONI AZERBAIGIAN FRANCIA

3-5-2 PER ABBASOV

Ospitare i Bleus sarà un’emozione speciale per Aykhan Abbasov, che in queste settimane è il c.t. ad interim dei padroni di casa e giovedì si era affidato a un modulo 3-4-2-1 che però potrebbe diventare un più coperto 3-5-2 nelle probabili formazioni Azerbaigian Francia. Si parla anche di un 5-4-1 per un assetto in quel caso ancora più coperto, in ogni caso la missione sarà difficile, il perno più avanzato dovrebbe essere il centravanti Akhundzade, vedremo quanti palloni potrà ricevere.

QUALCHE ASSENTE PER DESCHAMPS

Didier Deschamps farà turnover nel suo 4-2-3-1, le probabili formazioni Azerbaigian Francia imporranno d’altronde delle novità per le assenze di Mbappé, bloccato da un problema fisico dopo la doppietta contro l’Ucraina. Stop per qualche acciacco anche per Camavinga, in un centrocampo che deve rinunciare pure allo squalificato Koné, motivo per cui puntiamo su Kanté e Thuram in mezzo al campo, con Doué, Cherki e Barcola invece sulla trequarti offensiva ed Ekitike nei panni della prima punta. Infine ladifesa, che dovrebbe prevedere Koundé, Upamecano, Konaté e Digne davanti al portiere milanista Maignan.

PROBABILI FORMAZIONI AZERBAIGIAN FRANCIA: IL TABELLINO

AZERBAIGIAN (3-5-2): Mahammadaliev, Badalov, Mustafazada, Dadhamirov, Huseynov, Abdulazzada, Mahmudov, Ibrahmil, Cafarquilyev, Akgundaze, Emreli. All. Abbasov.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Konaté, Digne; Kanté, Thuram; Doué, Cherki, Barcola; Ekitike. All. Deschamps.