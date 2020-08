Probabili formazioni Barcellona Bayern/ Quote, solo titolari per Setien e Flick

Eccoci: questa sera alle ore 21.00 e tra le mura dell’Estadio da Luz di Lisbona avrà inizio il big match per i quarti di finale di Champions League tra Barcellona e Bayern, di cui ora metteremo sotto la lente di ingrandimento le probabili formazioni. Siamo infatti impazienti di conoscere quali saranno le mosse di Flick come di Setien per le probabili formazioni di Barcellona e Bayern Monaco, match che pare più che altro una finale di Coppa, che un “semplice” quarto di finale, visto il valore dei due contendenti, che ovviamente saranno oggi in campo solo con i migliori elementi a disposizione. Considerato il valore dei due club, come la posta in palio, e il fatto che entrambi gli spogliatoi (che da tempo hanno concluso i rispettivi campionati nazionali) hanno avuto tempo di riposare, non potevamo attenderci nulla di diverso da parte di Flick come di Setien: che pure oggi dovranno fare i conti con qualche assente importante. Per fortuna però le rose dei due club sono più che ampie e gli allenatori non avranno alcun problema oggi a segnare le probabili formazioni di Barcellona Bayern Monaco, ora sotto analisi.

QUOTE E PRONOSTICO

Tenendo in considerazione anche il pronostico del big match per la Champions League, ecco che alla vigilia vediamo i tedeschi (campioni di Germania) appena favoriti. Il portale di scommesse snai per l’1×2 ha infatti dato a 2.00 il successo del Bayern Monaco, contro il 3.45 fissato per il Barcellona: il pareggio vale a 3.85.

LE PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA BAYERN

LE MOSSE DI SETIEN

Dopo aver saltato il turno contro il Napoli, ecco che in questo quarto di finale di Champions League tornano a disposizione di Setien, impegnato a disegnare le probabili formazioni di Barcellona Bayern, Busquets e Arturo Vidal, i quali dunque dovrebbero essere titolari questa sera al Da Luz. Fissato il 4-3-1-2, ecco che qui il cileno potrebbe trovare posto sulla tre quarti anche dal primo minuto, magari alle spalle delle due punte Messi e Luis Suarez. A centrocampo invece ci sarà posto per il mediano classe 1988, che ha appena smaltito la squalifica: assieme non dovrebbero mancare poi Sergi Roberto e De Jong, ma non sono da escludere soluzioni differenti, benché qui panchina di Setien sia un poco corta. Saranno infine maglie consegnate nella difesa dei blaugrana: immancabili anche questa sera saranno Lenglet e Pique al centro (posti di fronte al numero 1 ter Stegen), mentre in corsia si faranno avanti Jordi Alba e Semedo.

LE SCELTE DI FLICK

Sarà invece il 4-2-3-1 il modulo preferito da Flick per disporre i suoi nelle probabili formazioni di Barcellona e Bayern Monaco, dove si farà ancora una volta sentire la mancanza di Pavard, fermo in infermeria. Ecco che allora in difesa sarà ancora Davies a fare compagnia a Kimmich in corsia, mentre il reparto, posto di fronte al numero 1 Neuer, verrà completato da Alaba e Boateng. Per la mediana a due rimangono imprescindibili Thiago Alcantara e Goretzka, mentre Muller verrà portato sulla tre quarti. Sono poi già state distribuite le maglie in attacco per i bavaresi: questa sera vedremo in campo dal primo minuto Gnabry e Coman (questo completamente recuperato dall’ultimo acciacco fisico), con bomber Lewandowski, titolarissimo come prima punta.

IL TABELLINO

BARCELLONA (4-3-1-2): 1 Ter Stegen; 2 Semedo, 3 Piqué, 15 Lenglet, 18 Jordi Alba; 20 Sergi Roberto, 5 Busquets, 21 De Jong; 22 Vidal; 10 Messi, 9 Suárez All. Setien

BAYERN MONACO (4-2-3-1): 1 Neuer; 32 Kimmich, 17 Boateng, 27 Alaba, 19 Davies; 6 Thiago Alcántara, 18 Goretzka; 29 Coman, 25 Müller, 22 Gnabry; 9 Lewandowski All. Flick



