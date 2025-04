PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA BORUSSIA DORTMUND: STA MEGLIO FLICK

La capolista della Liga contro la finalista uscente, le probabili formazioni Barcellona Borussia Dortmund ci accompagnano verso un match interessante nell’andata dei quarti di Champions League. Onestamente però dobbiamo dire che in questa stagione il Borussia Dortmund sta avendo soddisfazioni solo in campo europeo: dopo il decimo posto nel girone unico, ecco le affermazioni contro Sporting Lisbona e poi anche Lille per arrivare fra le prime otto, impresa da non sottovalutare per chi è solo ottavo nel campionato nazionale.

Insomma, il Borussia Dortmund avrà bisogno di qualcosa di speciale contro il Barcellona, secondo nella fase campionato e poi autore di una doppia vittoria contro il Benfica negli ottavi. Aggiungeteci che i catalani sono anche primi nella Liga e in finale di Coppa del Re, finora la stagione è praticamente perfetta per un Barcellona che vorrà quindi dimostrare tutto il proprio valore con una squadra giovane e di immensa qualità: con queste premesse, andiamo ad analizzare le probabili formazioni Barcellona Borussia Dortmund…

QUOTE E PRONOSTICO: BLAUGRANA FAVORITI

Non sorprende osservare che siano favoriti i padroni di casa nelle quote Snai per il pronostico su Barcellona Borussia Dortmund. Il segno 1 infatti vale 1,35, mentre poi si sale già a 5,25, quota assai gustosa per un pareggio; infine, un’impresa del Borussia varrebbe ben 7,25 volte la giocata sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA BORUSSIA DORTMUND

ARIA DI DERBY PER FLICK

Sfida speciale per Hans-Dieter Flick, calciatore e poi allenatore del Bayern Monaco: per il suo “derby” personale, le probabili formazioni Barcellona Borussia Dortmund dovrebbero proporci un modulo 4-3-3 con l’ex bianconero Szczesny; la difesa è praticamente al completo e allora puntiamo su Kounde a destra, Araujo e Cubarsi coppia centrale, Balde terzino sinistro; qualche problema in più a centrocampo, dove comunque è intonso il trio dei possibili titolari con Pedri, De Jong, Gavi, l’olandese perno fra i due “giovani veterani” spagnoli; a proposito di gioventù ecco Lamine Yamal ala destra, con Raphinha invece a sinistra e Lewandowski prima punta – e per il polacco è un incrocio ancora più speciale.

GROSS SQUALIFICATO PER KOVAC

L’assenza più rilevante per Niko Kovac nelle probabili formazioni Barcellona Borussia Dortmund è quella dello squalificato Gross a centrocampo, per cui nel cuore del modulo 4-2-3-1 tedesco schieriamo la coppia formata da Nmecha e Chukwuemeka. In porta giocherà Kobel e un compito molto delicato sarà anche quello affidato alla difesa a quattro con possibili titolari Anton, Emre Can, Schlotterbeck e Ryerson. Detto della coppia mediana, in attacco indichiamo Adeyemi come ala destra, dall’altra parte Gittens e in mezzo a loro Brandt alle spalle del centravanti, che sarà Guirassy.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA BORUSSIA DORTMUND: IL TABELLINO

BARCELLONA (4-3-3): Szczesny; Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde; Pedri, De Jong, Gavi; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Flick.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Anton, Emre Can, Schlotterbeck, Ryerson; Nmecha, Chukwuemeka; Adeyemi, Brandt, Gittens; Guirassy. All. Kovac.