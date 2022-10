Probabili formazioni Barcellona Inter/ Diretta tv, al Camp Nou senza Lukaku e Correa

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA INTER: CHI GIOCA AL CAMP NOU?

Le probabili formazioni di Barcellona Inter ci conducono a parlare della partita, che potrebbe essere decisiva, per la quarta giornata nel girone di Champions League 2022-2023: appuntamento al Camp Nou alle ore 21:00 di mercoledì 12 ottobre, per i nerazzurri la possibilità di blindare la qualificazione agli ottavi potrebbe passare anche attraverso un pareggio dopo aver vinto a San Siro grazie al gol di Hakan Calhanoglu. Un successo fondamentale, che obbliga il Barcellona a rincorrere: sono i blaugrana, sconfitti anche dal Bayern nel turno precedente, a dover recuperare e dunque a dover vincere in casa per evitare di essere già tagliati fuori.

L’Inter, che in campionato sta comunque stentando, appare in ripresa e la vittoria dello scorso martedì ha aiutato a risollevare il morale: pochi giorni fa il colpo al Mapei Stadium contro il Sassuolo è servito in questo senso, anche a migliorare la classifica. Vedremo allora quello che succederà sul terreno di gioco del Camp Nou, aspettando che arrivi mercoledì sera possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che potrebbero essere operate da parte dei due allenatori, andando ad analizzare i loro dubbi e le loro certezze nella lettura delle probabili formazioni di Barcellona Inter.

DIRETTA BARCELLONA INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Inter sarà trasmessa da Amazon Prime: la visione dunque sarà esclusivamente in diretta streaming video e riservata agli abbonati, ricordando che questa piattaforma ha acquisito i diritti per fornire una delle partite del mercoledì nel corso della Champions League. Dunque, i clienti potranno dotarsi di tutte le smart tv compatibili per seguire la sfida: in particolare possiamo ricordare le console PlayStation e Xbox così come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Roku e Apple Tv.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA INTER

LE SCELTE DI XAVI

Nelle probabili formazioni di Barcellona Inter Xavi deve fare i conti con alcune scelte: la sua rosa è ampia, in difesa a protezione di ter Stegen dovremmo vedere la coppia formata da Eric Garcia e Christensen con Sergi Roberto che può strappare la maglia da terzino destro. Dall’altra parte Marcos Alonso resta in vantaggio su Jordi Alba; a centrocampo invece dovremmo avere Sergio Busquets nella posizione di regista basso, una possibilità per Kessie (per lui una sorta di derby personale, visti i cinque anni trascorsi al Milan) con i giovanissimi Gavi e Pedri che ancora una volta andrebbero ad agire come mezzali, ma ovviamente resta valida la candidatura di Frenkie De Jong. Da valutare invece la composizione del tridente: Lewandowski naturalmente sarà presente al centro dell’attacco e si vorrà sbloccare dopo le due partite di Champions League a secco, uno degli esterni in questo reparto potrebbe essere Raphinha mentre sull’altro versante il testa a testa riguarda Ousmane Dembélé e Ferran Torres. Favorito il francese, per la maggiore creatività e per il fatto di non aver giocato titolare l’ultima di Liga contro il Celta Vigo.

GLI 11 DI INZAGHI

Simone Inzaghi non recupera gli infortunati per Barcellona Inter: restano a casa sia Romelu Lukaku che Joaquin Correa, dunque attacco spuntato per i nerazzurri che inevitabilmente si affideranno alla coppia formata da Lautaro Martinez e Dzeko. Niente da fare anche per Brozovic: la sensazione è che Inzaghi voglia confermare l’assetto con cui ha vinto a San Siro, quindi avremo Barella spostato nella posizione di regista basso con Calhanoglu e Mkhitaryan impiegati insieme sulle mezzali. Con un centrocampo simile, probabile che sia anche confermata la scelta di Darmian sulla corsia destra, per avere maggiore protezione sugli esterni; andrebbe in panchina Dumfries, sull’altro lato del campo invece agirà Federico Dimarco. In difesa invece si apre come sempre il ballottaggio tra De Vrij e Acerbi: l’olandese sembra potersi giocare la maglia da titolare, con lui avremo ovviamente Skriniar e Alessandro Bastoni mentre in porta giocherà Onana, che ormai è diventato il portiere di Champions League con Handanovic ad agire in campionato.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA INTER: IL TABELLINO

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Eric Garcia, Christensen, Marcos Alonso; Gavi, Sergio Busquets, Pedri; O. Dembélé, Lewandowski, Raphinha. Allenatore: Xavi

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Mkhitaryan, Barella, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi











