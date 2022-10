Probabili formazioni Barcellona Inter/ Quote, dubbi a centrocampo (Champions League)

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA INTER: CHI GIOCA AL CAMP NOU?

Le probabili formazioni di Barcellona Inter ci introducono idealmente alla grande sfida del Camp Nou, alle ore 21:00 di mercoledì 12 ottobre: quarta giornata nel gruppo C di Champions League 2022-2023, un match che per i nerazzurri assume i contorni decisivi dopo la vittoria a San Siro settimana scorsa, con la quale è stato fatto un passo avanti non indifferente verso la qualificazione agli ottavi. Inter che questa sera potrebbe anche pareggiare, pur se chiaramente con una vittoria avrebbe chiuso i giochi; vedremo allora quale sarà l’atteggiamento da parte dei ragazzi schierati in campo da Simone Inzaghi.

Probabili formazioni Barcellona Inter/ Diretta tv, al Camp Nou senza Lukaku e Correa

Il Barcellona, furioso per l’arbitraggio di San Siro, non ha più vinto né segnato dopo la manita rifilata al Viktoria Plzen: un problema per Xavi, che invece nella Liga sta facendo benissimo e contende il primato al Real Madrid, adesso però la spinta che arriva in campionato deve essere sfruttata per prendersi una vittoria che possa girare le carte anche nel girone di Champions League, dunque per i blaugrana sarebbe anche meglio vincere con almeno due gol di scarto. Aspettando di scoprire quello che succederà sul terreno di gioco del Camp Nou, prendiamoci come sempre un po’ di tempo per valutare quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, leggendo le probabili formazioni di Barcellona Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Barcellona Inter, partita valida per la 4^ giornata dei gironi di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,45 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 4,75 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 6,75 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA INTER

GLI 11 DI XAVI

In Barcellona Inter Xavi non potrà disporre di Koundé, e probabilmente di Christensen e Kessié oltre al lungodegente Araujo: problemi soprattutto in difesa, dove torna titolare Piqué che questa volta dovrebbe fare coppia con Eric Garcia. A questo punto Marcos Alonso giocherebbe a sinistra (nell’ultima di Liga ha fatto il centrale) scalzando Jordi Alba, mentre a destra può essere riproposto Sergi Roberto che però rischia sulla concorrenza di Alejandro Baldé, in forte crescita e ormai considerato un titolare a tutti gli effetti. Anche a centrocampo ci sono dubbi da risolvere: Frenkie De Jong va a caccia di una maglia, l’olandese potrebbe giocare centrale in luogo di Sergio Busquets (tuttavia troppo importante in una partita come questa) oppure verosimilmente fare la mezzala per Gavi, andando a impostare il gioco. Sarebbe confermato Pedri, che tanto per cambiare domenica sera ha risolto la partita di campionato contro il Celta Vigo; nel tridente offensivo possiamo ipotizzare il ritorno di Ousmane Dembélé sulla corsia destra, naturalmente ben pochi punti di domanda sulla presenza di Lewandowski e allora resta aperta la scelta a sinistra, con Raphinha che si gioca il posto con Ferran Torres e Ansu Fati. Alla fine la scelta potrebbe davvero ricadere sul gioiello della cantera…

LE SCELTE DI INZAGHI

Simone Inzaghi ancora una volta deve rinunciare ai suoi infortunati in Barcellona Inter: non recupera nessuno di chi è in infermeria, per Romelu Lukaku e Joaquin Correa potrebbe trattarsi di pochi giorni mentre Brozovic dovrà ulteriormente aspettare. Intanto sarà interessante leggere le scelte a centrocampo: come sempre c’è l’opzione Asllani in regia oppure quella di spostare Barella centralmente con Calhanoglu e Mkhitaryan in campo contemporaneamente, la terza soluzione è quella di inserire Gagliardini dal primo minuto come accaduto per esempio contro la Lazio, tuttavia senza troppi risultati. Sulle corsie altri ballottaggi aperti, almeno uno: a destra infatti Inzaghi potrebbe confermare l’assetto di settimana scorsa e quindi far giocare Darmian, ovviamente l’alternativa si chiama Dumfries. A sinistra sembra essere più certo del posto Federico Dimarco, insidiato dallo stesso Darmian e da un Gosens che sperava di avere più minuti; in difesa De Vrij ha qualche passo di vantaggio su Acerbi per comandare un reparto che sarà completato da Skriniar e Alessandro Bastoni, il portiere di Champions League è Onana e dunque il camerunense spingerà Handanovic in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA INTER: IL TABELLINO

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; A. Baldé, Piqué, Eric Garcia, Marcos Alonso; F. De Jong, Sergio Busquets, Pedri; O. Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati. Allenatore: Xavi

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi











