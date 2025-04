PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA INTER: NOTTE DELICATA PER INZAGHI

Siamo al momento più importante dell’anno, le probabili formazioni Barcellona Inter ci presentano l’andata della semifinale di Champions League e ovviamente i nerazzurri di Simone Inzaghi ci arrivano con la necessità di sfoderare l’orgoglio e tutto quello che hanno ancora, perché la situazione si è fatta improvvisamente difficile. Il percorso stagionale resta stupendo, ma adesso c’è il rischio di restare con un pugno di mosche in mano. La sconfitta contro la Roma ha allontanato lo scudetto, la Champions League resta però un grande sogno, anche se stasera sarà dura per un gruppo che si presenta in Catalogna di certo non al meglio sia fisicamente sia mentalmente.

Di contro c’è un Barcellona che in questo momento è forse la migliore squadra d’Europa: per i blaugrana del tedesco Flick la vittoria della Coppa del Re è il primo tassello di un possibile Triplete, dal momento che il Barcellona è capolista in Liga e semifinalista in Champions League. L’umore è altissimo, la qualità pure, il cammino stagionale dice però che spesso la difesa concede qualcosa, allora cerchiamo di capire meglio le mosse di entrambi gli allenatori presentando adesso le probabili formazioni Barcellona Inter.

CATALANI FAVORITI: PRONOSTICO E QUOTE

Le quote Snai per il pronostico su Barcellona Inter fatalmente rispecchiano il momento: quota 1,60 infatti per il segno 1, mentre poi si sale già a 4,25 in caso di pareggio. Infine, per chi crede sempre nei campioni d’Italia, ecco che il segno 2 varrebbe una gustosa quotazione pari a 5,00 volte la posta.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA INTER

ECCO I TITOLARI PER FLICK

Modulo 4-2-3-1 per l’allenatore di casa Hans-Dieter Flick nelle probabili formazioni Barcellona Inter. Ci aspettiamo logicamente tutti i titolari blaugrana, quindi con pochi dubbi nelle scelte dal primo minuto, a cominciare da Szczesny in porta; in difesa ecco Koundé, Cubarsí e Martínez, il quarto a sinistra sarà Martín anche a causa dell’assenza di Balde; nel cuore della mediana i titolari dovrebbero essere De Jong e Pedri, anche se c’è pure Gavi; in attacco bisogna tenere conto dell’assenza di Lewandowski e quindi schieriamo Lamine Yamal, Dani Olmo e Raphinha alle spalle di Ferran Torres, con l’opzione Fermin Lopez che potrebbe mettere a rischio il numero 20.

QUALCHE DUBBIO PER INZAGHI

Il modulo di Simone Inzaghi sarà sempre il 3-5-2, ma potrebbe esserci qualche dubbio nelle probabili formazioni Barcellona Inter. Davanti a Sommer bisogna fare i conti con l’assenza di Pavard, quindi al fianco di Acerbi e Bastoni ci sarà uno fra Darmian e Bisseck; potrebbe essere l’italiano soprattutto se, come esterno destro di centrocampo, si rivedesse dal primo minuto Dumfries, che sarebbe un ritorno davvero prezioso. Nel cuore della mediana le certezze Barella, Çalhanoglu e Mkhitaryan, di rientro dalla squalifica in campionato (come anche Bastoni), mentre a sinistra Dimarco potrebbe essere insidiato da Carlos Augusto; infine davanti ecco Lautaro Martinez, da capire se con Thuram oppure Arnautovic.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA INTER: IL TABELLINO

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Martínez, Martín; De Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.